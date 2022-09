V Mělníku podepsali koaliční dohodu, starosta Mikeš po 12 letech končí

„Našli jsme shodu v tom, že chceme v Mělníku nastolit změnu. První okamžitá a viditelná změna je, že ve vedení města bude pouze starosta a jeden místostarosta, žádné další placené funkce nebudou, tím okamžitě ušetříme peníze,“ uvedl Martinec. Místostarostou bude Petr Kowanda, lídr hnutí ANO. Dosud měl Mělník tři místostarosty.

Za nejdůležitější úkol pro nejbližší měsíce Martinec označil řešení dostavby průtahu.

Tomáš Martinec (ODS a TOP09, Mělník)

„Víme, že ministerstvo dopravy čeká na jasné stanovisko zastupitelů, zda navržená trasa je v pořádku. Je třeba, aby se mohly spojit třetí a čtvrtá etapa a novou trasu dostavět,“ uvedl Martinec.

Koalice se chce zaměřit rovněž na investice na sídlišti, hodlá navýšit kapacity mateřských a základních škol a také plánuje revitalizaci náměstí Karla IV.

„Je to tak, jak rozhodli voliči. Vítěz voleb se legitimně dohodl s v pořadí druhým. My míříme do opozice, chceme být konstruktivní opozicí, žádné obstrukce určitě neplánujeme,“ řekl končící starosta Ctirad Mikeš. Ustavující zastupitelstvo by podle něho mohlo být svoláno 31. října.

ODS a TOP 09 s téměř 19 procenty a pěti mandáty v zastupitelstvu získala největší důvěru mělnických voličů.

Na dalších pozicích jsou výsledky velmi podobné, druhé místo získalo ANO se 17,7 procenta hlasů a čtyřmi mandáty a dosud vládnoucí Mé město starosty Ctirada Mikeše má 17,5 procenta a rovněž 4 mandáty. Do zastupitelstva se dostalo celkem osm uskupení z 12 kandidujících.