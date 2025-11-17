Celé Česko před časem obletěla zpráva o dokončení rekonstrukce Nádražní ulice, kterou v zatáčce u tamního panelového domu neprojedou dva autobusy najednou nebo dvě větší auta, protože si musí příliš najet do špatně navržené zatáčky.
Město řeší, zda bude muset zatáčku za velké peníze rozšířit, nebo jestli si na to řidiči nakonec zvyknou.
„Cílem bylo revitalizovat celé toto území, vytvořit přes 50 parkovacích míst a obnovit povrch komunikace, který je ve stejné šíři, jako byl předtím. Projekt byl posuzován odborníky z naší dopravní komise, posuzován našimi zaměstnanci, úspěšně získal stavební povolení. To vše před mým nástupem do funkce,“ reagoval již dříve starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS) na kritiku, která se na něho kvůli přestavbě Nádražní ulice snesla.
Oprava retardéru
Další senzace u veřejnosti ale na sebe nenechala dlouho čekat. Vyvolal ji nepovedený zpomalovací retardér v Plavební ulici. Je tak vysoký, že přes něj v jedné části nemohou přejet bezpečně autobusy, aniž by si poškodily podvozek. Stejně jako revitalizace Nádražní ulice i nový zpomalovací práh byl řádně převzatý úředníky. Na problém upozornili až sami řidiči.
„Cílem instalace retardéru bylo zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti. Museli jsme to udělat na základě požadavku speciálního stavebního úřadu. Požadavek to byl rozumný, protože se tam jezdilo moc rychle,“ říká starosta Martinec. „Stavba byla převzata, dostal jsem zprávu, že je vše v pořádku, jenže jsme zjistili, že není,“ vysvětluje starosta.
Vozy s nízkým podvozkem nebo autobusy měly problém retardér přejet. Na místo proto vyrazili zástupci města, zhotovitel i projektant a shodli se, že práce byly provedeny špatně. Nedávno proto začala oprava.
„Bylo dohodnuto, že opravu provede stavební firma na své náklady, práce spočívají v rozebrání nevyhovující části retardéru a jeho snížení,“ říká mluvčí města Jan Nováček.
Podle něho bude upraven i obrubník přilehlého chodníku, tak aby se celkově nájezd pro auta snížil a nehrozilo jejich poškozování. Problém nastal jen na jedné polovině silnice. Na jedné straně je totiž kanálová vpust a stavebníci se jí museli přizpůsobit, jenže stejnou výšku obrubníku použili i na straně druhé, kde žádný kanál není.
Chyběly přechody
Ani další dopravní stavba, konkrétně rekonstrukce Tyršovy ulice poblíž Základní školy Jungmannovy sady, která byla nyní dokončena, se neobešla bez ohlasů veřejnosti. Lidé kritizovali, že v ulici, a to i přímo u školy, chybí veřejné osvětlení a vyznačení přechodů pro bezpečnost chodců. Podle mluvčího města Jana Nováčka však nebylo možné provést nátěr značení hned kvůli silně deštivému počasí.
„Měli jsme tři možnosti, ulici nechat zbytečně zavřenou, což by se lidem nelíbilo, anebo ji otevřít bez značení, což se jim také nelíbilo,“ říká s nadsázkou Nováček s tím, že přechody již byly domalovány. Počítá se i s dokončením výplně ostrůvků a instalací lamp.