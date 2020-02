Matějská pouť po roce otevře své brány. Novinkou je 50 metrů vysoké kolo

Matějská pouť bude otevřena od soboty 22. února až do Velikonočního pondělí, tedy 13. dubna. Kromě pondělků, kdy jsou atrakce zavřené, je pouť ve všední dny otevřená od 13 do 21 hodin. O víkendech a svátcích si návštěvníci mohou atrakcí i občerstvení užít už od 10 hodin do pozdních 22 hodin.

Od úterý do pátku je vstup do holešovického Výstaviště, kde se pouť pořádá, zadarmo. O víkendech a svátcích pak lidé musí zaplatit vstupné třicet korun.

Nejdražší atrakce stojí sto padesát korun, ale ceny se v průměru za jednu jízdu drží kolem stokoruny.

Aby návštěvníci nemuseli čekat ve frontách před vstupem, mohou si stejně jako v minulém roce koupit vstupenku předem přes Ticketportal. Ke každé zakoupené vstupence na Matějskou pouť dostane kupující navíc slevu dvacet procent do Muzea ocelových figurín.

Přestože pouť letos slaví už 425 let od první zmínky v Národní knihovně, o novinky není nouze. Zájemci se můžou svézt celkem na pěti nových atrakcích, jako je například anglický řetízkový kolotoč nebo padesátimetrová houpačka.

Klenotem mezi atrakcemi je pak holandské padesátimetrové kolo, které má proti nepřízni počasí kryté kabinky.

Právě na počasí závisí i návštěvnost Matějské pouti. „Doufáme, že letos se počasí povede a lidé si pouť užijou,“ řekl Václav Kočka starší. Mezi nejoblíbenější atrakce pořadatelé řadí autodrom, ale na své si přijdou malé děti i fanoušci extrémních zážitků.

Pouť pro všechny děti i adrenalinový nadšence

Pro nejmenší návštěvníky organizátoři připravili jízdu na ponících i oblíbený Dům naruby, kde je nábytek připevněný ke stropu. Naopak adrenalinový fanoušci se mohou vyřádit na přetáčejícím se kolotoči King či extrémní atrakci Tsunami.

Zájemci o střelbu na cíl si si vyberou z různých variant střelnic - klasické, historické ale i paintballové.

Matějská pouť Konání 22.2. - 13.4 2020 Provozní doba (všední dny, kromě pondělí) 13 - 21 hodin Provozní doba (víkendy a svátky) 10 - 22 hodin Vstupné ve všední dny zdarma Vstupné o víkendech 30 korun, děti do 120 centimetrů zdarma Nejdražší atrakce sto padesát korun Nejlevnější atrakce třicet korun

Stejně jako v minulých letech se i letos v pondělí 23. března uskuteční den pro děti z azylových domů, dětských domovů a pro hendikepované děti. Organizátoři dojednávají program například se zpěvákem Michalem Davidem. Děti v tento den budou moci od 11 do 14 hodin zadarmo využít jakékoliv atrakce.

Cukrovinky i pivo

Matějská pouť ale není jen o atrakcích a kolotočích. Občerstvení potká návštěvník podle mluvčí Evy Kočkové na každém rohu. Ve stáncích s jídlem nechybí tradiční perníková srdce, cukrová vata, ale ani řízky či pivo.

Netradiční výrobky, sýry, svíčky nebo náramky vystaví prodejci každou sobotu i neděli na farmářských trzích. Právě zde se můžou lidé potkat i s hendikepovanými lidmi, kteří budou pod záštitou projektu Glue prodávat ve svém food trucku.

Matějská pouť má v České republice dlouholetou tradici, Národní knihovna eviduje každoroční pouť už od roku 1595 a je tak první jarní poutí, která se v Evropě konala. Organizátoři současnou pouť dokonce řadí mezi pět nejlepších lunaparků v Evropě a na příští rok plánují další novinku. Nová atrakce by měla měřit až šedesát metrů.