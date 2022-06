Praha prověří, zda by se dalo nepovedené kalendárium na orloji předělat

17:24

Kopie Mánesova kalendária, která od roku 2018 zaujímá místo na Pražském orloji, by se v budoucnu mohla opět dočkat předělání. Pro iDNES.cz to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr. Nejnovější přemalování totiž neodpovídá původní podobě a podle veřejnosti i odborníků se kopie nepovedla. Spekuluje se také, že její autor navíc do kalendária zakomponoval i tváře svých současníků nebo známých.