Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie uzavřela okolí

  13:16,  aktualizováno  13:32
Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely dnes po poledni do Chotutické ulice v pražských Malešicích, kde se podle policie v bytě zabarikádoval muž a hrozí zapálením budovy. Na místo vyrazila také zásahová jednotka společně s vyjednavači.
Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...
Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře zabarikádovaný muž, který hrozí zapálením budovy. (5. prosince 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3. patře zabarikádovaný muž, který hrozí zapálením budovy. Na místo jede zásahová jednotka společně s vyjednavači a probíhá tam bezpečnostní opatření,“ napsali policisté na síť X po 13. hodině.

Zásah pro redakci iDNES.cz potvrdil také policejní mluvčí Richard Hrdina. Policisté uzavřeli okolí domu, konkrétně Chotutickou a přilehlou ulici Nad Vodovodem, uvedl Hrdina pro ČTK. Další informace zatím nesdělil.

„Jsme na místě na žádost policie, pomáháme se zajištěním požární bezpečnosti,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

U zásahu policie asistuje také záchranná služba. „Na místo jsme vyslali zdravotnickou posádku, speciální záchranný vůz Fénix a také inspektora,“ řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Inspektor je podle mluvčí nasazován právě v mimořádných situacích a jeho rolí je mimo jiné také koordinace zásahu a vedení týmu záchranářů.

Podle reportéra iDNES.cz, který je na místě, už zřejmě proběhla evakuace okolí. Na místě je přítomen evakuační vůz. Situaci z dálky přihlížejí skupinky dětí vracející se ze školy.

Připravujeme podrobnosti.

