Na pražském magistrátu to vře. Politici a úředníci si přehazují vinu

Nevraživost mezi oběma muži vygradovala na zářijovém zastupitelstvu. Věc došla tak daleko, že všem zastupitelům ve čtvrtek dorazil dopis, který je podepsaný řediteli klíčových odborů magistrátu a odboráři. Kubelkovi v něm poděkovali za zastání a zároveň popisují, jakým nepříjemnostem za poslední léta čelili, například pandemii covidu.

„Čemu ale nejsme připraveni čelit, je ztráta důvěry v nás a naší práci ze strany některých politiků, poškození naší pověsti či nepodložené kritice naší práce, která je použita jako prostředek politického boje,“ píší úředníci v dopise a zdůrazňují, že magistrát je apolitický.

Diskuze o Operátorovi ICT ředitele odborů podle jejich slov hluboce zasáhla. „Obsah diskuze poškodil pověst Magistrátu hl. m. Prahy a nás jako jeho zaměstnanců. Způsob, jakým byla vedená, byl pro nás nepřijatelný,“ pokračuje dopis.

„Vyjadřujeme tímto velké znepokojení nad způsobem, jakým může být veden politický boj a mohou být porušovány základní zásady lidské slušnosti a profesionality,“ píše se v závěru dokumentu.

Střetu na zastupitelstvu předcházely zprávy o tom, že o smlouvy zpochybněné auditem se zajímá policie. Audit vznikl kvůli pochybnostem, které vyjádřil jeden z bývalých členů představenstva Operátora. Šetření například poukázalo na nepravdivé vykazování služeb a nákladů nebo také na případy dvojího plnění u smluv.

„Jedná se o audit práce úředníků magistrátu v několika volebních obdobích a zásadní auditované smlouvy byly uzavřeny již za vlády ANO v Praze, kdy byla společnost OICT založena,“ reagoval už na konci prázdnin Hřib. Proti tomu se ale ihned ohradil magistrát, jehož mluvčí zdůraznil, že to z popudu úřadu byl audit zadán.

Minulý týden zastupitelé schválili zadání forenzního auditu u dotčených smluv. Při diskuzi o tomto bodu Hřib vyzdvihoval kvality Operátora jako městské firmy a jeho transparentnost. Podotkl ale také například, že pod dotčenými smlouvami je podepsaný jako ředitel Kubelka.

To si ale šéf magistrátu nenechal líbit. „Několikrát jsme upozorňovali, že je u smluv nevyváženost vztahu mezi Operátorem a magistrátem. Několikrát jsme upozorňovali, že úřad nemůže proplácet bianco šeky, aniž by věděl za co,“ řekl Kubelka během jednání. „Dospělo to dokonce do stadia, kdy v prosinci na radě před zastupitelstvem, na kterém se měl schvalovat rozpočet, jste si mě, pane Hřibe, vzal stranou a řekl, že odbor neproplatil Operátorovi fakturu za tři a půl milionu. Já na to řekl ano, protože už zase chybí výkaz činností. A místo hájení zájmů magistrátu jste řekl, že pokud se to neproplatí, tak Piráti nepodpoří rozpočet,“ dodal.

Hřib jeho vyjádření označil za snahu zdiskreditovat Piráty před volbami. Podle něj naopak tímto Kubelka přiznal, že se snažil vydírat OICT tím, že odmítl proplatit řádně vystavené faktury. „Audit potvrdil, že úřad nemá smluvně ošetřeno, že by mu Operátor ICT měl poskytovat jím požadované výkazy,“ vysvětluje Hřib.

Napětí mezi Kubelkou a Hřibem se znovu projevilo i tento týden, kdy na magistrátu zajišťovali důkazy týkající se stavebních zakázek detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Konkrétně se zajímají o tendr na rekonstrukci Barrandovského a stavbu Dvoreckého mostu. „Požádal jsem primátora Bohuslava Svobodu (ODS), aby zadal prověření zakázky na Dvorecký most, kterou zpracovával investiční odbor magistrátu. Při pochybení úřadu předpokládám, že ředitel Kubelka vyvodí svou odpovědnost,“ napsal v reakci na to Hřib v úterý na síti X.