Jste hovado a na facku, vzkázala Hřibovi opoziční zastupitelka Udženija

Na čtvrtečním zastupitelstvu hlavního města konaném 21. května měla Alexandra Udženija z opoziční ODS dát podle některých zpráv primátorovi Zdeňku Hřibovi facku. O několik dní později to na svém Facebooku popřela.

„Ne, není pravda, že jsem panu primátorovi dala facku! Ale je pravda, že by si jí sakra zasloužil! A je pravda, že jsem se s ním dostala do tvrdého konfliktu,“ napsala Alexandra Udženija.

Spor začal před půlnocí po několikahodinovém jednání, které se za tu dobu dostalo teprve k druhému bodu. Při přerušení, na kterém se o dalším postupu domlouvalo několik zastupitelů, Udženiju rozzlobila odpověď Hřiba na námitky radní Hany Kordové Marvanové.

„Pan primátor přednesl, aby se probralo dalších asi 30 bodů podle neznámého výběru. Namítala jsem, že tím porušuje ducha jednacího řádu, když je schválený program a on si z toho vybere, co chce. On mi řekl, že na duchy moc nevěří,” popsala Novinkám situaci radní Hana Marvanová, z koaliční strany Spojené síly pro Prahu.

Udženija odpověď primátora označila za arogantní a potáhla si z elektronické cigarety. Ten se ohradil, že se na zastupitelstvu nekouří a že se chová jako na Balkáně, čímž narážel na její česko-srbský původ. V tom začala další slovní výměna.

„Řekla jsem mu, že je „vidlák ze Slavičína“ (všem Slavičínským se omlouvám), že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mne, která tady žije skoro celý svůj život, že on je tu dva dny i s cestou a na závěr jsem, pravda, uvedla, že ´je hovado´,“ dodala Udženija ve svém příspěvku.

Primátor Zdeněk Hřib důvod konfliktu nekomentoval, ale přiznal, že k němu došlo.

„Potvrzuji, že se paní Udženija chovala na zastupitelstvu nevhodně, vmísila se do hovoru, který se jí netýkal. Také jsem ji skutečně opakovaně napomenul za kouření v místnosti zastupitelstva,“ dodal k bouřlivé atmosféře na zastupitelstvu primátor.

Není to poprvé, co se v případě Alexandry Udženije mluví o fackách. V roce 2018 dala jako místostarostka Prahy 2 na zastupitelstvu facku zastupiteli Danu Richterovi, který se o své stranické kolegyni vyjadřoval sprostě.