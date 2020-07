Praha rozšíří roušky i do ambulancí a lékáren, v MHD jsou doporučené

„Vzhledem k rostoucímu počtu komunitních přenosů onemocnění jsme se rozhodli rozšířit povinnost nošení roušek pro všechna zdravotnická zařízení, včetně lékáren, čekáren, ambulantních lékařů, pediatrů a tak dále. Chceme snížit možný komunitní přenos a učinit tato místa bezpečnější “ oznámila ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Nyn platí povinnost nosit roušku v nemocnicích a také v metru.



Podle primátora Zdeňka Hřiba je Praha na možné další šíření koronaviru připravena. Další rozšiřování povinnosti nosit roušky ale magistrát podle jeho slov neplánuje.

„V metru zůstává nošení roušek zachováno, v ostatních hromadných prostředcích městské dopravy jsou dále roušky doporučené, jako tomu bylo doposud. Nelze to ale vnímat tak, že to není potřeba. Je nutné roušky používat v MHD vždy, kdy je to možné,“ sdělil Hřib.

Náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček sdělil, že k dvanácti odběrovým místům v Praze přibude další přímo v centru, kam mohou hotely směřovat turisty s podezřením na covid-19. Vyšetřit se mohou nechat i Pražané.

„Pro pozitivně testované, kteří nemají, kde trávit karanténu, bude vyčleněný objekt,“ dodal Hlubuček.

Vyzval také zaměstnavatele na území Prahy, aby bezpečnosti zaměstnanců věnovali velkou pozornost, a pomohli tak zabránit šíření koronaviru v hlavním městě.

Protiepidemická nařízení se zpřísňují i celoplošně. Už ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zavedení nových opatření, která budou platit od sobotní půlnoci. Lidé budou mít povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích, počet účastníků od pondělí nesmí překročit 500 lidí.