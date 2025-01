Nevraživá, ale stabilní. S blížícími se volbami gradují spory v pražské koalici

Důvodem jsou hlavně blížící se volby a také dostatek kauz, které proti sobě mohou politici využívat. Velkou vlnu nervozity spustilo také rozhodnutí náměstka pro dopravu a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba ze začátku tohoto týdne, kdy prohlásil, že se bude ucházet o post lídra do sněmovních voleb.

Objevily se totiž domněnky, zda Hřib i se svou stranou neopustí koalici, aby do voleb vedl Piráty jako skutečně opoziční lídr. Za současného stavu totiž bude jeho protivládní rétorika a kritika narážet na fakt, že s vládními stranami řídí hlavní město.

Piráti navíc hned ve středu svolali mimořádnou tiskovou konferenci, na které chtěli požadovat řešení kauz ředitele magistrátu Martina Kubelky. Ten své asistentce přidělil 857 tisíc korun na mimořádných odměnách a podle opozice protekčně rozděloval parkovací oprávnění.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) ale Piráty předběhl. „Odeslal jsem dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, aby meritorně posoudil možnost odvolání ředitele magistrátu Martina Kubelky. Do vyjádření ministerstva vnitra bude ředitel magistrátu postaven na překážky,“ vzkázal primátor, tím se situace zase na chvíli uklidnila.

Kdo je opozice a kdo koalice?

Ale jen do včerejška, kdy se zastupitelé sešli na řádném a zároveň i mimořádném zastupitelstvu, které bylo přerušené od minulého pondělí. Tehdy zastupitelé stihli probrat jen Kubelkovy kauzy, ale otázku odměn pobíraných neoprávněně Hřibem za členství v představenstvu v PRE Holding odložili na čtvrteční jednání.

Také průběh posledních schůzí zastupitelstva vypovídá o stále vyhrocenější situaci. Dříve řešení různých kauz zabralo na jednání „jen“ několik hodin. V poslední době si na to vyčlení i celý den a řízení města se věnují až v pozdních nočních až ranních hodinách. Pokud se tedy nesejdou mimořádně jen kvůli sporům.

Opoziční ANO chtělo od Hřiba vědět, kdy neoprávněně pobírané odměny vrátil a o jakou částku šlo. Hřib v reakci sdělil, že se jednalo o 170 tisíc korun, a také upravil své dřívější vyjádření, že za chybu mohla účetní PRE Holding. Podle něj městská společnost zprávu o tom, že odměny zasílat nemá, ani nedostala. Situaci podle svých slov řešil hned na prvním jednání představenstva v září, přičemž peníze na účet dostával od června.

Stále výrazněji se také ukazuje, nakolik je v současném volebním období rozmazaná dělící čára mezi koalicí a opozicí. Hřiba sice grilovali především členové ANO, ale své si k tomu řekl i radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS), který se velmi podivoval nad tím, proč Hřib neposlal peníze neprodleně zpátky.

„Já jsem od prvopočátku věděl, že tohle je nějaká chyba, kterou je nutné vyřešit. Byl jsem přesvědčen o tom, že to není zase tak velký problém. PRE Holding se kvůli tomu nedostane do druhotné platební neschopnosti. Chtěl jsem to vyřídit tak, aby mi řekli, jakým způsobem chybu napravit,“ odpověděl Hřib.

Naopak, když přišla opět na řadu debata o Kubelkovi, spojili se zase do tandemu Piráti s Prahou sobě. A rozdělení na dva tábory je patrné třeba i ze středečních reakcí na dopis primátora ministrovi vnitra.

„Aby se primátor vrátil na zem a uvědomil si všechny důsledky zneužívání pravomocí jeho ředitele, trvalo téměř dva měsíce,“ řekl předseda Prahy sobě Adam Scheinherr. Naproti tomu šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop k situaci místo toho řekl, že by byl rád, kdyby byl Hřib urputný i v jiných případech než při vyhazování ředitelů.

Žádná alternativa

Podle politologů ani zhoršení již tak napjatých vztahů v koalici nepovede k jejímu rozpadu.

„Současná koalice nemá přijatelnou alternativu a v případě rozpadu by bylo zastupitelstvo ochromené a to by neprospělo nikomu. Nicméně s blížícími se volbami bude docházet ke stále větším střetům,“ míní politolog z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas.

Podle politologa Lukáše Jelínka by odchod z koalice Pirátům víc uškodil, než pomohl. „Piráti by tím ztratili velký post, kde se mohou předvést. I když by jim to pomohlo vymezit se více proti ODS,“ míní.