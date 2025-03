Lupiči vzali pilu i starožitné hodiny, podívali se do kamery. Hledá je policie

Muž se ženou u rodinnému domu ve středočeské obci Neveklov nejprve poškodili vstupní dveře. To jim umožnilo vplížit se do chodby a některých místností, které prohledali. Uvedla to mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

Podle kamerových záznamů byla v místnosti, kam se jim podařilo vloupat, téměř úplná tma. V poličkách a šuplících objektu tak hledali s pomocí svítilen.

Odnesli si potom elektronickou pilu, sadu dlát, starožitné hodiny nebo kufr s dámskou obuví. Celková škoda za zcizené věci se vyšplhala na 20 tisíc korun. Přibližně stejnou újmu pár způsobil poničením dveří.

Kvůli tmě si lupiči nejspíše nevšimli kamer, které je při činu zachytily. Několikrát se dokonce podívali přímo do jejich objektivu, díky čemuž má teď policie k dispozici jejich podobu.

Ty, kteří muže a ženu na záznamu poznají, žádá policie o pomoc při dopadení zločinců. Mají se ozvat na linku 158 a nebo přímo benešovským policistům na telefonní číslo 974 871 700.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení. Za skutky v případě dopadení a prokázání viny hrozí oběma až tříleté vězení.