Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo vyprošťovali z koruny stromu

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila oznamovatelka. Mužské tělo se nacházelo na obtížně přístupném místě - v koruně stromu.
Lom Velká Amerika | foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Oznamovatelka policii volala asi kolem půl dvanácté dopoledne,“ uvedla pro IDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Žena objevila tělo pod skalou v koruně stromu. „Informace o tom, jak dlouho tam tělo muže mohlo být, zatím nemáme,“ doplnila Richterová.

K vyproštění oběti byl na místo povolán také vrtulník, který asistuje pozemním posádkám záchranářů.

„Na místě operuje náš vrtulník a jeho posádku tvoří hasiči a záchranáři, kteří se budou muset slanit k tělu,“ dodala mluvčí policie.

„Výška, ve které se muž nacházel, byla podle odhadů z místa zhruba 30 metrů, přičemž jsme zvažovali jak vyproštění shora, tak zespodu,“ uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Nakonec zásah usnadnila přítomnost vrtulníku.

„Lezcům by to trvalo pravděpodobně o hodinu déle, protože by museli na místě vytvořit systém lan, pomocí něhož by stáhli tělo buď dolů, nebo vynesli nahoru,“ poznamenal k účasti berounských hasičů mluvčí, kteří tělo vyprostili.

Policisté nyní zjišťují totožnost zemřelého i přesné okolnosti, za kterých k neštěstí došlo.

17. června 2023

KRIMI

