VIDEO: Řidič vjel do tunelu při nočním čištění, ignoroval několik zákazů

„Řidič, když zjistil, co způsobil, tak šlápl na plyn a projel tunelem pryč. Policisté to zatím neřeší, protože jsme jim zatím nedodali záznam, ale je to na cestě. Dáváme to policii k řešení,„ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle něj řidič vědomě projel velké světelné dopravní omezení a dopravní značení.



„Nejednalo se o nepozornost. Informace o tom uzavřeném tunelu byla dokonce několik kilometrů před tím místem samotné uzávěry a bylo tam několikanásobné světelné omezení - šipky, kříže, lightboye. Byl úmysl tam vjet, tady v podstatě jde o trestný čin pokusu o vraždu,“ míní Rýdl.



Podle něj je alarmující, že situací, kdy řidiči ohrozí pracovníky údržby, je stále hodně.



“Za posledních deset let máme více než šest set nehod s naší technikou, máme devadesát zraněných (pět z nich je v invalidním důchodu), tři mrtvé. Drtivá většina těchto nehod se děje za denního světla a jsou to nárazy do stabilního dopravního značení nebo do stojící techniky. To znamená, že se jedná o nepozornost,“ vypočítal tiskový mluvčí ŘSD.