Mezi luxusními obchody Na Příkopě otevře Lidl, má zjednodušit život místním

„Prodejna bude v historické budově, kde dříve fungovala Československá obchodní banka. Věříme, že nová prodejna zjednoduší život především rezidentům přilehlých čtvrtí, ale také zaměstnancům a návštěvníkům centra,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Podle žebříčku společnosti Cushman & Wakefield, která monitoruje retailový trh ve střední a východní Evropě, zde průměrné měsíční nájemné před pandemií dosahovalo 230 eur za metr čtvereční (asi 6 tisíc korun). Nejvyšší roční nájemné se pak vyšplhalo až na takřka 73 tisíc korun. Ulice se tak řadila mezi dvacet nejdražších na světě.

„Dlouhodobě se hodnota nájmu drží a předpokládáme, že poroste,“ předpovídá Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu z Cushman & Wakefield.

Důvodem je podle něj především zlepšování stavu centra a jako příklad uvádí revitalizované Václavské náměstí. „Ulice Na Příkopě společně s navazujícím Václavským náměstím je žádanou destinací a otevření supermarketu Lidl naopak ukazuje na jejich atraktivitu,“ míní Kotrbáček.

Německý obchod, který láká zákazníky sloganem „Lidl je levný“, svým oznámením zřídit na takové adrese prodejnu mnoho lidí překvapil. Řetězec si ale podobný koncept už vyzkoušel v centru Brna na náměstí Svobody.

„Potravinářské řetězce v posledních letech expandují velmi dynamicky a je pochopitelné, že s vyšší hustotou svých sítí zvažují i specifická místa, jakým lokalita Na Příkopě jistě je,“ vysvětluje vedoucí týmu maloobchodních pronájmů ve společnosti CBRE Jan Janáček.

Působení diskontního řetězce na tomto lukrativním místě podle něj rozhodně nesníží statut slavné ulice. „Jedná se o komerční prostor a jestliže byl Lidl ochoten akceptovat podmínky jedné ze dvou nejdražších ulic v republice, je si zcela jist poptávkou a potenciálem, které toto místo nabízí,“ je přesvědčený Janáček.

Nová prodejna bude podle Mylera do historické budovy zasazena co nejcitlivěji. I proto nabídne několik atypických prvků, které budou vycházet z charakteru stavby. Otevřít by měla v polovině roku.

První banky i bankomat

Nejznámější pěší zóna v Praze směruje od Můstku na dolním konci Václavského náměstí k náměstí Republiky. Většinu nájemců zde tvoří obchodníci s oblečením a obuví středních a vyšších značek či s jídlem.

„Historicky se jednalo o oblíbené korzo. Protože byla ulice Na Příkopě dostatečně široká, vedla tudy od září 1875 první trať pražské koněspřežné tramvaje,“ přibližuje Klára Malá, mluvčí společnosti Prague City Tourism.

Ulice byla a dodnes je finančním centrem Prahy. Usídlila se tu řada peněžních ústavů, které si zde vybudovaly honosné budovy.

Dodnes tu sídlí Česká spořitelna či Komerční banka a na nároží se Senovážnou ulicí také Česká národní banka. Před třiceti lety, 19. února 1992, tu Komerční banka spustila první bankomat ve střední a východní Evropě.

Značku ulice posílí epopej

Podle Jana Kotrbáčka jsou „Příkopy“ nejvýznamnější nákupní třídou v Česku díky strategické poloze a množství procházejících turistů i místních lidí. „Její potenciál však zdaleka není vyčerpaný. V brzké době její atraktivita dále vzroste v důsledku nových projektů, z nichž nejzásadnější je rekonstrukce Savarinu,“ myslí si Kotrbáček.

Právě v nově zrekonstruovaném paláci Savarin bude už za několik let k vidění Slovanská epopej, cyklus dvaceti velkoformátových obrazů Alfonse Muchy. Dílo, které je dnes vystavené na zámku v Moravském Krumlově, se do hlavního města vrátí v roce 2026.