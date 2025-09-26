VIDEO: Policie provedla razii na pražském letišti. Mezi řidiči našla i kokain

Policisté z Inspektorátu cizinecké policie měli při noční kontrole v Praze napilno. Z více než sto prověřených řidičů totiž odhalili několik případů řízení pod vlivem alkoholu a drog, u jednoho z nich dokonce nalezli více než jedenáct gramů bílé hrudkovité látky, která po první analýze vykazuje znaky kokainu.

„Případ je veden pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami,“ uvedla Policie ČR na svém facebookovém profilu.

Do akce nasadila desítky mužů, a to za spolupráce Celní správy, městské policie a dopravní policie. Zaměřili se hlavně na auta, která opouštěla prostor letiště Václava Havla. Odhalili také případy nelegálního zaměstnávání cizinců nebo porušování pravidel taxislužby.

Celkově však uložili pouze šest pokut, které dohromady přesahují částku 34 tisíc korun. „Akce byla zaměřena na posílení veřejného pořádku a bezpečnosti cestujících a obdobné kontroly budou následovat i v nadcházejících týdnech,“ dodala policie.

