Historický kolotoč na Letné se opět roztočil, v provozu bude do konce září

V letošním roce bude kolotoč v provozu v pátek, sobotu, neděli a během státních svátků až do 29. září od 11:00 do 17:00. Během letních prázdnin bude provozní doba kolotoče o hodinu delší, tedy do 18:00. Lístek si mohou návštěvníci koupit pouze na místě.

Na kolotoči se mohou svézt i dospělí, nosnost figur koní je totiž 100 kilogramů. Stejně tak musejí dospělí doprovodit děti od dvou do 10 let.

Letošní sezona je třetí od rekonstrukce kolotoče. Tu muzeum dokončilo v roce 2022 a vyšla na necelých 23 milionů. Více než sedm milionů z částky putovalo na opravy koníků a rytířských brnění, která se nachází na středu kolotoče. Renovace trvala o čtyři roky déle, než byly původní plány. Muzeum kolotoč získalo v roce 2004, kdy jej koupilo za 1,5 milionu korun.

Kolotoč tvoří novorenesanční dřevěný pavilon s půdorysem pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů. Střecha stavby, která je zakončená lucernou, dosahuje do výšky 7,7 metru.

Letenský kolotoč patří mezi nejstarší dochované podlahové kolotoče v Evropě, v Letenských sadech stál už v roce 1894, předtím byl na Vinohradech. Jeho vybavení je původní, pouze prošlo renovací. Do současnosti se však nedochoval původní orchestrion, ten nahradili orchestrionem Atlantic z roku 1910.