Brány čáslavské letecké vojenské základny se otevřou v sobotu 17. května po dvou letech. Program připomene výročí 20 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do české armády. Druhé výročí, 25 let, mají letos bitevníky L-159 Alca.

Co uvidíte na dni otevřených dveří v Čáslavi?

Den otevřených dveří 21. taktické základny nabídne letové ukázky bojových a cvičných letounů, vyhlídkové lety a akrobatické vystoupení s větroněm, výsadky parašutistů, ukázky práce vojenské policie a statické ukázky letecké i pozemní techniky.

Jak uvádí velitel základny Jaroslav Tomaňa, vzhledem k chystané rekonstrukci to bude na dlouhou dobu poslední příležitost vidět v Čáslavi gripeny. Rekonstrukce dráhy a přizpůsobení letiště pro letouny F-35 potrvá do roku 2028.

Největší lákadla vojenské základny v Čáslavi

Návštěvníci mohou letos poprvé zhlédnout všechny typy proudových letounů značky Aero pohromadě. Přehlídka je uspořádaná k 25. výročí zařazení letounu L-159 Alca do výzbroje české armády. Představí se stroje Aero od nejstarších po moderní: L-29 Delfín, L-39C Albatros,

L-159A, L-159T a jeho varianta L-159T2X s novou kamufláží a konečně L-39NG. Poslední jmenovaný letoun se veřejnosti ukáže vůbec poprvé. Návštěvníci budou moci stroje Aero obdivovat v sólových ukázkách i při společném průletu.

TIP: Stáhněte si apku Pro den otevřených dveří na letecké vojenské základně v Čáslavi 2025 si můžete stáhnout aplikaci, která vás provede celým programem a odhalí podrobnosti o vystavené technice. Mobilní aplikace je k dispozici pro systém Android i IOS.

Kromě nich se předvedou legendy jako C-11 nebo MiG-15. Jak uvedla mluvčí základny Hana Havrdová, k vidění budou také ukázky současné výzbroje armády. Nejvíce pozornosti přitáhnou nejspíš stroje JAS-39 Gripen, vrtulníky W3-A Sokol a Mi-171Š.

Den otevřených dveří na letecké základně v Čáslavi přivítá také zahraniční hosty. Bude mezi nimi slovenský stíhací letoun F-16 Fighting Falcon, německé EF-2000 Eurofighter Typhoon, vrtulníky UH-60 Black Hawk, AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. Belgický F-16 Fighting Falcon se představí na statické ukázce.

Své schopnosti představí slovenský stíhací letoun F-16 Fighting Falcon, německé EF-2000 Eurofighter Typhoon, akrobatická skupina Flying Bulls, vrtulníky UH-60 Black Hawk, AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, během statické ukázky belgický letoun F-16 Fighting Falcon.

„Divácky zajímavou podívanou bude letecká ukázka švédských vzdušných sil a jejich historické letky s letouny Saab 37 Viggen a Saab 32 Lansen“ doplnila Havrdová.

K vidění bude i vrtulník Enstrom 480, který předvede centrum leteckého výcviku Pardubice.

Budou v Čáslavi ukázky letecké akrobacie?

Představí se mistr České republiky v akrobacii na větroních Michal Vorlíček na větroni ASK-21. Propracované letecké sestavy a manévry předvede skupina The Flying Bulls – Aerobatics Team. Její piloti jsou zároveň členy základny v Čáslavi.

Bude mezi nimi bývalý pilot základny Martin Šonka, vicemistr světa v akrobacii a vítěz série Red Bull Air Race. Tentokrát se představí na letounu Extra a nově také na Z-142 z centra leteckého výcviku Pardubice.

Pozemní technika

K vidění bude i vybraná technika Pozemních sil Armády ČR. Patří mezi ni tank Leopard, samohybná kanónová houfnice DANA nebo přenosný protiletadlový systém RSB-70.

21. základna taktického letectva Čáslav "Zvolenská" Doprava na Den otevřených dveří 17. května 2025



➡️ Silnice z Čáslavi do Chotusic – pouze pro pěší a cyklisty.

(po celý den jednosměrný provoz pro motorová vozidla ve směru Chotusice -> Čáslav)

➡️Vstupné je zdarma....

➡️Doprava:

bezplatná kyvadlová železniční doprava, Čáslav malé nádrži - Chotusice (vstup na základnu);

➡️Parkování: motocykl – 150,- Kč;

osobní automobil – 250,- Kč

bus – 500,- Kč;

‼️Platba pouze v hotovosti‼️ 793 30

Jak se dostat na letiště v Čáslavi?

Na vojenské letiště v Čáslavi se můžete dostat hromadnou dopravou nebo po vlastní ose. V den otevřených dveří 17. května bude jezdit kyvadlově vlak mezi stanicemi Čáslav - malé nádraží a Chotusice, kde je vstup do areálu.

TIP: Z Hradce jede „šmudla“ Z Hradce Králové do Čáslavi jede 17. května také motorák „šmudla“. Vyjíždí z Hradce v 7:30, vrací se v 17:00 z Čáslavi. Cesta trvá dvě hodiny. Vlak vypravují nadšenci ze spolku Hradecký motorák a jízdné je za 399 Kč.

Přijet můžete vlastním autem a zaparkovat přímo u základny. Pokud zvolíte kolo, můžete využít úschovnu kol přímo v areálu.

Kolik stojí vstup na den otevřených dveří?

Vstup je zdarma. Řidiči zaplatí za stání na vyhrazené ploše u areálu. Za auto dáte 250 korun, za motorku 150 a větší skupiny, které přijedou autobusem, dají za stání 500 korun. Platit se dá jen hotově.

Pokud přijedete po železnici kyvadlovým vlakem, jízdné neplatíte, je zdarma.