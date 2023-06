Čekejte uzavírky a objížďky. Závod L’Etape po dva dny omezí dopravu v Praze a okolí

O závod L’Etape byl letos mezi cyklistickými nadšenci velký zájem. Lákadlem byl výběr hned ze tří tras (dlouhá 142 km, střední 103 km a krátká 65 km), z nichž dvě nejdelší jsou už vyprodané, i projížďka po uzavřených silnicích.

Na celou trasu tak bude ve vymezených časových úsecích zakázán vjezd automobilové dopravě i cyklistům z řad veřejnosti. U silnic se objeví přechodná dopravní značení a na hladký průběh závodu budou dohlížet více než čtyři stovky pořadatelů v reflexních vestách za asistence příslušníků Policie ČR, Městské policie Praha a Hostivice.

„Žádáme zejména všechny řidiče o respektování platných opatření a nevjíždění na trať závodu v časech uvedených na dopravním značení,“ zní od pořadatelů akce.

Zázemí závodu L’Etape je umístěno na pražském Strahově v okolí velkého Strahovského stadionu. Start a cíl je v ulici Vaníčkova, která nebude průjezdná od pátku 9. 6. od 15.00 do soboty 10. 6. do 22.00. V pátek v rozsahu od vjezdu do TCM AC Sparta Praha po křižovatku s ulicí Atletická. V sobotu pak podél celé východní a jižní strany strahovského stadionu od 0.01 do 22.00

Průjezdná nebude rovněž ulice Turistická od křižovatky s ulicí Pod Stadiony v sobotu od cca 9.15 do 15.50. Ulice Zátopkova bude uzavřena pro běžný provoz od soboty od 8.00 do 18.00.

Dopravní omezení během závodu

Omezeno bude také parkování. V areálu Strahovských kolejí v ulici Jezdecká a na části hlavního parkoviště bude zákaz parkování od pátku od půlnoci do soboty 20.00. Totéž v ulici Zátopkova. Zákaz se netýká účastníků závodu.

Zajištění trasy od startu v ulici Vaníčkova a dále po trase ulicemi Atletická, Skokanská, Tomanova, Bělohorská, Karlovarská a Na Hůrce bude řešeno pouze krátkodobou pohyblivou uzávěrou (5 až 15 minut).

V úseku od Sobína a dále ulicemi Hostivická, Hrozenkovská, Strojírenská, Engelmüllerova, Na Chobotě, Makovského (pouze směr z centra), Plzeňská (pouze směr z centra), Kukulova, Podbělohorská, Spiritka a Atletická čeká řidiče úplná uzávěra provozu za asistence Policie ČR, Městské policie a pořadatelské služby.

Dopravní omezení během závodu.