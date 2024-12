Před deseti lety zkolabovala Praha. Zamrzly troleje, stály tramvaje i vlaky

Od pondělí 1. prosince do středy 3. prosince 2014 způsobila ledovka mimořádně rozsáhlé narušení provozu železniční, tramvajové a trolejbusové dopravy v celém Česku. Byla to největší kalamita tohoto druhu za desítky let.

V hlavním městě nejezdily vůbec poprvé žádné tramvajové linky. Dopravní podnik (DPP) místo nich vypravil autobusy.

„Nastala velmi neobvyklá situace, bylo pod nulou a pršelo, nikoliv sněžilo. Země ještě nebyla promrzlá, déšť nenamrzal na zemi, ale na všech kovových předmětech, na plotech, veřejném osvětlení, ale především na trolejích,“ vzpomíná na tehdejší situaci technický ředitel DPP Jan Šurovský. Postupně podle něj přestaly jezdit vlaky a tramvaje.

„Do půlnoci se dařilo udržet provoz v centru, ale postupně se všechny tramvaje zařadily do kolon, takže už nejelo nic. Topily, svítily, ale nemohly jet. Troleje byly obalené ledem a nejelo to,“ vysvětluje.

Troleje se mažou směsí

Taková věc se neděje běžně, v roce 2014 se to pravděpodobně stalo poprvé, minimálně v podobném nečekaném rozsahu. Podle Šurovského by k něčemu podobnému už dnes nemělo dojít.

„Nápravné opatření, které DPP udělal, bylo, že na sněžné pluhy, které máme ve vozovnách, byl přidělán další pantograf, který je vybaven plstěným válcem, do kterého se rozstřikuje glycerinová směs. Zcela běžně tak v noci dochází k ošetření trolejí touhle směsí,“ vysvětluje ředitel.

Ledová námraza ochromila především železniční a městskou veřejnou dopravu. Snímek je z Masarykova nádraží v Praze. (2. prosince 2014)

Dopravní podnik počítá i se staronovým dopravním prostředkem v pražských ulicích, s trolejbusy.

„Musíme hlídat i nový systém, trolejbusy, které se v posledních letech vracejí do Prahy,“ říká Šurovský. V každé skupině vozů pro určitou linku jsou dva upravené na mazání trolejí. „Je to běžný trolejbus, který navíc umí glycerinovou směsí ošetřit trolej,“ dodává Šurovský.

Po kolejích v metropoli jezdí i speciální oranžová tramvaj „mazačka“, ta ale maže úplně něco jiného. Je určena pro mazání kolejových oblouků proti nadměrnému hluku. „Ale je pravda, že pluhům s mazacím zařízením také občas někdo mazačka řekne,“ vysvětluje Šurovský.

2. prosince 2014

Určení, zda se bude tvořit ledovka, patří podle meteorologů mezi náročnější disciplíny v předpovědích počasí. Jsou zapotřebí dost přesné podmínky – inverzní charakter počasí, kdy ve vyšších výškách, kde se tvoří srážky, je teplo, zatímco v nížinách je země ochlazená na teplotu pod bodem mrazu. Teploty se zároveň musejí pohybovat blízko nuly, aby padající dešťová kapka nezmrzla ještě ve vzduchu, ale až po dopadu na zem.

Jindy zcela marginální půl stupně tak může hrát v případě ledovky klíčovou roli. V Praze tehdy předpověď ukazovala, že se teplota udrží nad nulou, a proto se původně metropole netýkaly ani výstrahy meteorologů, které vydali jen pro některé kraje.

Tramvajové linky v Praze se před deseti lety rozjely postupně, tak jak je dopravní podnik obnovoval. Některé tramvaje jezdily ve zkráceném úseku. Autobusy se nakonec vrátily do garáží a tramvajové soupravy zpět na koleje po celém městě.

Namrzlé trakční vedení zastavilo také trolejbusy ve Zlíně: