Tunely pražského metra rozsvítí další LED. Vedle reklamy ukážou i naléhavé zprávy

„Probíhá instalace panelů mezi stanicemi Anděl a Smíchovské nádraží. V průběhu roku 2025 plánujeme s instalací pokračovat na vybraných úsecích linek A a B,“ uvedla Kateřina Adámková, vedoucí komunikace společnosti EUDI, jež provoz systému LMS zaštiťuje.

Dopravní podnik (DPP) má vytipováno 26 míst, na která je možné LMS nainstalovat. „Maximální částka z pronájmu ploch může činit až 13 milionů korun ročně při využití všech 26 vytipovaných míst,“ odpověděl vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík na dotaz, kolik dostává dopravní podnik za pronájem těchto nových inzertních ploch.

Přesto, že se jedná hlavně o nosič reklamy, nevyužívá společnost EUDI systém pouze ke komerci. Do budoucna chce třeba poskytovat prostor pro informace DPP nebo záchranářů.

Již v minulosti jej využila například k animacím zpříjemňujícím cestujícím jízdu metrem nebo k podpoře neziskového sektoru. „Spolupracovali jsme třeba s Pamětí národa. Máme i potenciál na jiné nekomerční spolupráce a obecně chceme tyto projekty podporovat,“ popsala Adámková a jako příklad uvedla plánovanou spolupráci se studenty Umprum.

„Z těch reklam nadšená úplně nejsem. Jsem důchodkyně a ty texty už nestíhám číst,“ přiznala iDNES.cz jedna z cestujících. Pouze obrazy by jí ale nevadily. Hlavním problémem jsou pro ni rozptylující texty, naopak právě vizuální umění by v metru ocenila.

Celkově se tato technologie dlouhodobě těší pozitivní zpětné vazbě. „Podle průzkumu agentury STEM/ MARK z července 2024 ji 75 % cestujících hodnotí pozitivně a 68 % by ji uvítalo i na dalších úsecích,“ odpověděla na dotaz o ohlasech cestujících Adámková.

„Když sedím v metru a nemám co dělat, ráda se něco dozvím a něco si přečtu. Dobré je to na odreagování, abych nemusela stále koukat do telefonu,“ reagovala na panely studentka, která jezdí metrem každý den.

„Na jiných místech bych to určitě uvítala, je moc příjemné, když nevidíte jenom tunel, tedy pokud to není reklama na hubnutí,“ dodala další cestující.

LMS funguje na principu animace. Obrazy jsou statické a rychlost vlaku metra vytváří iluzi jejich pohybu. Metro ale musí jet minimálně 55 km/h, jinak se panely nerozsvítí. Právě nedostatečná rychlost soupravy je podle EUDI nejčastější příčinou výpadku.