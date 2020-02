Žaloba plány nezkříží. Obviněný autor lávky v Nymburce může stavět další

Předloni nechala nymburská radnice lávku spojující čtvrť Zálabí s centrem města zdemolovat. Trpěla totiž stejnými konstrukčními problémy jako lávka v pražské Troji (zřítila se v prosinci 2017 – pozn. red.).

Obě stavby má na svědomí architekt Jiří Stráský a ten je také autorem nové lávky, která by měla už začít růst v Nymburce.

Projektant Stráský však bude nyní čelit soudu. Policie totiž právě dokončila vyšetřování předloňského pádu trojské lávky a navrhla státnímu zástupci, aby Stráského obžaloval.

Staronový vítěz s anonymitou

Když koncem roku 2017 radní v Nymburce rozhodli o uzavření lávky kvůli hrozícímu pádu, a o půl roku později ji nechali dokonce strhnout, jen málokoho by asi napadlo, že nové přemostění navrhne stejný autor. Architekt Stráský, jeden z největších odborníků na mostní konstrukce v republice, však uspěl znovu.

„Soutěž o návrh byla podle zákona o zadávání veřejných zakázek anonymní, takže komise vybrala návrh splňující podmínky, aniž v rozhodovací fázi věděla, kdo je autorem návrhu. Porota byla složená z předních architektů, mostních inženýrů i zástupců úřadu v Nymburce. Jednání se zúčastnili také experti na dopravu, památkovou péči a statiku,“ uvedl mluvčí města Petr Černohous.

Nová lávka bude mít obloukovou konstrukci a bude o metr širší než ta předchozí. Řeku by měla překlenout ve stejném místě jako ta původní z roku 1984.

„Nová lávka by měla mít životnost sto let a oproti té bývalé je možné účinně kontrolovat její stav. Konstrukce je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze. Lávku využijí pěší i cyklisté. V naléhavých případech po ní přejede také vozidlo záchranného systému,“ vysvětlil místostarosta Nymburka Bořek Černý (Nymburk s klidem).



Nymburská chyba lávky

Podle prvotních odhadů se náklady na novou spojnici labských břehů měly vejít do čtyřiceti milionů korun. Jenže již nyní je jisté, že se cena mostku přehoupne přes sto milionů.

Jak šel čas s lávkou: ● Lávku přes Labe nymburská radnice uzavřela kvůli hrozícímu pádu v prosinci 2017.

● Začátkem srpna 2018 nechalo město lávku strhnout. ● V září 2018 vedení města oznámilo, že novou lávku navrhne firma Jiřího Stráského. Ten byl autorem i předchozího mostu a navrhoval také lávku v pražské Troji. ● V prosinci loňského roku vyšlo najevo, že nová lávka bude stát přes 100 milionů korun. Odhady projektantů přitom počítaly s méně než polovinou této sumy. ● V současné době už má radnice pravomocné stavební povolení a připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Původní cena deklarovaná v soutěži o návrh byla výsledkem jednání předchozí rady města a jejího zastupitelstva. Bohužel však nebylo přihlédnuto k objektivním předběžným odhadům kompletní ceny stavby. Projektantem vyčíslené náklady na výstavbu lávky přes Labe vycházející z odevzdané projektové dokumentace činí k dnešnímu dni 105 milionů korun,“ konstatoval Petr Černohous.



Ani tato suma přitom nemusí být finální. Konečná cena lávky totiž vzejde z výběrového řízení na zhotovitele stavby. S financováním výstavby lávky má městu výrazně pomáhat Státní fond dopravní infrastruktury.



Nymburská radnice už má na lávku pravomocné stavební povolení a nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jeho jméno by mělo být známo na konci dubna. „Pokud půjde všechno podle plánu, mohlo by se začít stavět začátkem léta. Předpokládaná doba výstavby bude zhruba jeden rok. První lidé by tak mohli projít z centra města na Zálabí příští rok v létě,“ uvedl místostarosta Černý.



Spis má na stole státní zástupce

Do té doby však v Labi uplyne ještě spousta vody. Perno bude mít nejspíš také projektant starého i nového nymburského přemostění Jiří Stráský. Profesorovi brněnského Vysokého učení technického hrozí soud za pád „jeho“ trojské lávky a v případě prokázání viny až osm let za mřížemi za obecné ohrožení z nedbalosti.



„Vyšetřování ve věci pádu trojské lávky bylo skončeno, policejní orgán poslal kompletní spisový materiál dozorovému státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby,“ řekl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obsáhlý spis bude státní zástupce studovat několik měsíců, než rozhodne, zda obžalobu skutečně podá.



Sám Stráský jakoukoliv vinu odmítá a presumpci neviny ctí také v Nymburce. Přesto si město raději nechalo k jeho vítěznému návrhu budoucí lávky přes Labe zpracovat oponentní posudek.



„Ten provedl profesor Jan Vítek z Českého vysokého učení technického Praha. Jeho posudek se zabývá připomínkami k celkové koncepci i statickým přepočtem konstrukce mostu. Jedná se v podstatě o odbornou kontrolu projekčních prací,“ podotkl mluvčí Černohous.



Soudní „škraloup“ neděsí ani Státní fond dopravní infrastruktury, jehož dotace má uhradit většinu nákladů na stavbu – přibližně sto milionů korun.

„Nevíme o žádných překážkách, které by bránily ve financování tohoto projektu. Z technického hlediska se jedná o naprosto rozdílnou konstrukci oproti původní lávce i oproti lávce v Troji. V současné době probíhá hodnocení žádostí. O schválení příspěvku se bude rozhodovat na přelomu března a dubna tohoto roku,“ sdělila MF DNES Terezie Bezkočková ze sekretariátu Státního fondu dopravní infrastruktury.



Pád demolované lávky v Nymburce: