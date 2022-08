Lanovku z Podbaby do Bohnic postaví podle návrhu Britů, bude mít tři stanice

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž vyhlásil v květnu letošního roku Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), jejím organizátorem bylo CCEA MOBA studio.

Do soutěže se přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí, z nichž porota vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo vypracovat architektonické návrhy všech tří stanic a pěti podpěr s ohledem na umístění budoucí lanovky a její okolí.

Z předložených návrhů mezinárodní porota vybrala tři nejlepší. První místo obsadil britský tým William Matthews Associates, kterému náleží odměna 1,8 milionu korun. Na druhém místě skončilo české seskupení ov architekti a studio Olgoj Chorchoj. Na třetí pozici se umístila rakouská kancelář ZT GmbH – Studio Innsbruck renomovaného norského studia Snøhetta.

„Vítězný návrh architektů z William Matthews Associates, kteří mají zkušenosti i s londýnskou lanovkou, nejvíce zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Doufám, že již za několik let se budeme moci svézt tímto elegantním dopravním prostředkem, do kterého bude možné nastoupit ve třech stanicích,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

V případě mezistanice Troja půjde podle něj o stavbu umístěnou do krásného prostoru v blízkosti Vltavy a budoucího nového vstupu do Zoo Praha.

Lanovka je nejrychlejší řešení, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju.

„Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru ‚áčkem‘ na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40 minut,“ popsal složitou cestu náměstek. Lanovka ji však zkrátí na 15 minut.

Lanovka oživí opomíjená místa

Porota soutěže považuje za klíč k úspěchu vítězného návrhu jeho celistvost a zohlednění okolních podmínek, a to přírodních i městských.

„Lanová dráha propojuje pražské čtvrti Dejvice, Troju a Bohnice, překlenuje Vltavu a prochází jedním z nejvýznamnějších přírodních prvků Prahy – Trojskou kotlinou. Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí,“ přiblížili autoři vítězného návrhu.

Podle porotce a architekta Ivana Němce jde o staticky čistou a jednoduchou práci. „Věřím, že to bude skvělé řešení pro Prahu, její obyvatele i návštěvníky, a kromě plánovaného dopravního spojení se oživí i poněkud opomíjená místa našeho města. Lanovka přinese také možnosti dalšího rozvoje v okolí jejích stanic,“ uzavřel.