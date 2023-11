Červený smajlík: ven radši moc nechoďte. Kvalitu ovzduší ukáže aplikace

„Umožní to nová síť měřicích čidel, jejichž instalace v těchto dnech začala a hotová bude zhruba do poloviny listopadu,“ sdělil MF DNES Jiří Bílek z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která bude zajišťovat provoz měřicího systému, analýzu a vysvětlení naměřených dat.

Projekt s názvem CLEAN AIR, který bude probíhat nejen během začínající topné sezony do dubna 2024, ale i v následujících 200 dnech, se zaměří na monitorování kvality ovzduší s důrazem na problémy spojené s vytápěním v domácnostech.

Získaná data poslouží jak obyvatelům, tak městům. „Lidé uvidí naměřená data bezprostředně online včetně doporučení, zda není v daném okamžiku vhodné chodit na procházky nebo zda je dobré větrat jen krátce a intenzivně,“ vysvětluje Jiří Bílek.

Datům porozumí každý

„Snažili jsme se to udělat tak, aby tomu rozuměl opravdu každý, takže jsou v přehledu i smajlíci a ti se tváři buď vesele, nebo smutně, podle naměřených dat,“ uvedl Bílek.

Jak měření funguje? V Mělníku bude instalována síť osmi čidel. Jejich instalace na různé stožáry ve vytipovaných lokalitách je celkem jednoduchá. Pomocí datového připojení prostřednictvím klasické datové SIM-karty jsou naměřené hodnoty přenášeny na cloudové úložiště. Odtud míří do webové aplikace smartenvi.eu, kde je může sledovat veřejnost. Data dále zpracuje pracoviště Technické univerzity Ostrava.

Když bude například v aplikaci oranžový panáček s nejistým výrazem, znamená to prostřední hodnotu – kvalita ovzduší se zhoršuje, buďte ostražití, ale ještě to nemusí být tak špatné. „Například v případě trojnásobného překročení stanovené hodnoty částic PM10 je už panáček červený a mračí se. To znamená, že přichází smogová situace a lidé by neměli zbytečně pobíhat venku,“ dodal Bílek.

Kromě toho ale projekt umožní městům a obcím lépe sledovat oblasti s nejvyššími emisemi z komínů lokálních topenišť, tedy rodinných domů, případně bytovek, firem a podniků. Konkrétně v Mělníku bude hlídat ovzduší celkem osm senzorů propojených s údaji ze dvou meteostanic. „Na základě těchto údajů bude město moci informovaně reagovat nejen na celkový rozvoj města, ale také se obrátit na občany a jednotlivce s konkrétními daty,“ vysvětluje mluvčí projektu Jana Pánáčková Feixová.

Naměřená data univerzita zkontroluje, protože výjimečně může dojít k chybám, a interpretuje je tak, aby byla pochopitelná. Města na základě toho mohou identifikovat konkrétní dlouhodobé znečišťovatele a případně provést kontrolu, pokud někdo pálí zakázaný materiál, anebo nabídnout majiteli nemovitosti pomoc třeba s vyřízením dotace pro výměnu starého kotle za nový.

Peníze na pořízení čidel Mělník a Zdiby získaly z dotačního programu Norských fondů na ochranu životního prostředí v rámci programu Svalbard, který získal název podle stejnojmenného norského města. V Česku bylo takto podpořeno jen 21 projektů. Nejsou to přitom první peníze, které takto obě lokality čerpají.

Začne masivní výsadba stromů

V Mělníku a Zdibech se ovšem provádělo měření ovzduší už v roce 2021 v rámci předcházejícího projektu TENT AIR, to ale bylo zaměřeno na jiné emise a cílilo na dopravu. Mělník byl vybrán zejména proto, že je přístavním městem, vede jím vytížená železnice i silniční doprava, Zdiby zase proto, že leží u dálnice D8, tedy frekventované spojnice mezi Prahou a Drážďany.

Díky tomu Mělník stanovil nejvíce emisemi zatížené lokality a může se snažit o nápravu v rámci takzvaného akčního plánu, který nyní vzniká.

„Jedním z prvních viditelných opatření bude masivní výsadba stromů v dotčených místech. Do konce dubna budeme ve čtrnácti lokalitách sázet velké množství stromů, keřů a další ochranné zeleně, které přispějí k občerstvení města a zlepšení životního prostředí,“ uvedl starosta Mělníka Tomáš Martinec (ODS). Z Norských fondů na to město získalo 10 milionů korun.

Svou aplikaci mají také strojvedoucí, dá jim včas vědět, že by se mohli srazit s jiným vlakem (23. července 2020):