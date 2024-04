Vzniká unikátní prostor. Nová Spirála na Výstavišti přivítá diváky už na podzim

14:58

Hudební show Spirála Vzkříšení, činohra Madisonské mosty nebo třeba varietní představení The Saturn Revue. To všechno čeká od podzimu návštěvníky multifunkčního kulturního prostoru Nová Spirála na Výstavišti. Rekonstrukce bývalého divadla Spirála jde právě do finále, přičemž po jejím dokončení se bude jednat o na evropské poměry unikátní prostor.