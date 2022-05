U Prašné brány vyrostl kruhový objezd, podle lidí je zbytečný a hyzdí okolí

„Nejzbytečnější pitomost ever.“ To si o novém dopravním počinu myslí jeden z diskutujících ve facebookové skupině Praha 1. Tam se ve čtvrtek objevila fotka právě chystaného kruhového objezdu, který má zjednodušit dopravu v okolí Prašné brány a Obecního domu. „Bude to nová předváděcí trasa tuningových aut a motorek,“ má o dopravní úpravě jasné mínění autor fotky Pavel.

Spíš než kruhový objezd vadí některým samotný průjezd Prašnou branou. „Ten průjezd bránou je světová ostuda. Holt by se asi zhroutil dopravní systém nebo co,“ myslí si Thomas. Řidiči tuto cestu totiž často využívají jako zkratku z centra na magistrálu. Podle některých diskutujících na takovém místě nemají auta vůbec co dělat a větší smysl by měla pěší zóna.

Ke kruhovému objezdu se vyjádřil i náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Ten se od úprav distancoval. „Projekt i realizace objezdu je čistě v gesci vedení Prahy 1. nikoliv magistrátu či Technické správy komunikací,“ přiblížil náměstek s tím, že on i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy má k objezdu negativní stanovisko. A to vzhledem k významnosti prostranství před Prašnou branou a Obecním domem. „Řešení se spíše hodí někam k Lidlu,“ kritizuje Scheinherr.

Na vyjádření radnice Prahy 1 ke kruhovému objezdu redakce iDNES.cz čeká.

Podobný kruhový objezd už je i na Jungmannově náměstí

Praha 1 už v roce 2020 zřídila kruhový objezd na Jungmannově náměstí. Nově se dá tedy projet nejen od Spálené k Jungmannově, ale i v opačném směru. Úprava udělala z Národní třídy nově obousměrnou ulici, čímž se snížil počet parkovacích míst. Řidiči tak museli začít parkovat místo příčně podélně, což se nelíbilo některým rezidentům.

I tehdy vyvolal kruhový objezd navíc nelibé ohlasy kvůli tomu, že hyzdí historické okolí. Městská část nicméně úpravu realizovala hlavně kvůli tomu, aby se zklidnil provoz v okolních úzkých uličkách, jako je Perlová, Skořepka nebo Uhelný trh.