Objížďky kvůli kruhovým objezdům v Nymburce končí, jeden je stále nedodělkem

Tento pátek bude posledním dnem, kdy budou šoféři hlavní průtah Nymburkem krkolomně objíždět náhradními trasami. Ty se už téměř půldruhého roku ucpávají a Tyršova ulice a centrální nymburské náměstí Přemyslovců, kam objízdná trasa všechna auta zavede, se stává mnohaminutovou dopravní pastí.

V sobotu silničáři odstraní cedule s trasou objížděk a nymburský koridor mezi Mladou Boleslaví a Kolínem s dvěma novými kruhovými objezdy bude opět zcela průjezdný.



Pozdě, draze, ale přece

Včera ráno dělníci pracovali mimo jiné na finálních úpravách středového prstence kruháku u plaveckého bazénu.

„Už minulý týden jsme položili zámkové a žulové dlažby a betonový povrch. Od pátku pokládáme na vozovku živičné vrstvy. Nyní nám zbývají jen poslední úpravy a v sobotu po poledni bude křižovatka v provozu,“ řekl MF DNES Pavel Stejskal, stavbyvedoucí Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk.

Po kruhovém objezdu před nemocnicí jezdí řidiči od loňského listopadu.

Kdyby šlo vše podle plánů investora, kterým je Středočeský kraj, mohli šoféři projíždět po měkoučkém asfaltu nových objezdů už před rokem, v září 2020.



Jenže loni na jaře, krátce po zahájení přeměny první křižovatky u nemocnice, musely práce kvůli nesprávně zakresleným sítím zpomalit. Řetězící se komplikace a obří časové prodlevy, které klíčovou nymburskou dopravní stavbu provázely od samého počátku, kraj odmítl akceptovat až letos v létě. Tou dobou byl totiž místo obou kruháků, které na hlavní městské třídě dělí pouhých sto metrů, hotový jen ten u nemocnice, a to ještě s mnoha vadami.

Navíc reálně hrozilo, že radnicí i obyvateli kritizovaná stavební firma MaGe Construction nestihne dokončit druhý kruhák u plaveckého bazénu ani v náhradním termínu. A tak se kraj rozhodl k razantnímu kroku.

Na křižovatce u bazénu dělníci dokončují obruby prstence.

„Protože jsme nebyli spokojení s prací zhotovitelské firmy, domluvili jsme se s ní na ukončení smlouvy. Její zástupci totiž nemohli garantovat, že stavbu stihnou dokončit do konce letošního roku,“ vysvětlil krajský radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS).

Kraj tedy vypsal v létě „krizové“ jednací řízení bez uveřejnění na novou stavební firmu, ve kterém zvítězilo Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk. „Smlouva na stavební práce obsahovala závazný termín dokončení díla, který jsme stanovili do konce října 2021,“ upřesnil Kupka.

Opravy zaplatí jejich viník

Kromě právě dokončovaného druhého kruháku u bazénu bude muset firma opravit i první křižovatku u nemocnice, která je již několik měsíců v provozu – byť pouze v předběžném užívání. Při kontrolách se na ní totiž vyskytly vady; rozpadá se vnitřní prstenec a v pořádku není ani asfaltová vrstva.

„Proto jsme tuto stavbu ještě ani nepřevzali. Po dohodě s původním zhotovitelem, firmou MaGe Construction, opraví všechny vady a nedodělky nově vybraná firma, které za práce zaplatí původní zhotovitelé,“ popsala finanční vyrovnání mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

S příchodem náhradní stavební firmy se daly práce do pohybu a kontrolní dny už provázela spokojenost kraje i města.

„Jsme rádi, že v sobotu 23. října začnou obě okružní křižovatky sloužit řidičům a obyvatelům města, ačkoliv zatím jen v předběžném užívání. Součástí projektu je navíc vybudování nového parkoviště před policejním ředitelstvím, které je nyní součástí staveniště. Jde o společnou investici radnice a Policie České republiky. Toto parkoviště by mělo být hotové 17. prosince,“ řekl MF DNES starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Dělníci se však příští rok v březnu na okružní křižovatku před nemocnicí vrátí, aby opravili zmíněné nedodělky. „To by mělo trvat přibližně měsíc. Požádal jsem nicméně kraj, aby čas, kdy bude opět křižovatka dočasně mimo provoz, byl co nejkratší. A mám příslib, že by se opravy mohly stihnout i za tři týdny,“ podotkl starosta Mach.

Komplikace provázející budování kruhových křižovatek stavbu významně prodraží. „Projekt původně počítal s náklady ve výši třicet milionů korun. Ty se však nakonec vyšplhají až k osmačtyřiceti milionům korun,“ dodal krajský radní Kupka.