Vir umlčel kriminalitu ve Středočeském kraji, místo pokut se rozdávají roušky

Zákaz volného pohybu a uzavření restaurací i obchodů výrazně snížily počet krádeží i dopravních přestupků a sebraly vítr z plachet také kapsářům. Policisté zaznamenali během nouzového stavu, tedy od 12. března, 1 027 trestných činů, meziročně téměř o 500 méně. Pokles je patrný skoro ve všech oblastech kriminality. „Ubylo také dopravních nehod na silnicích,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Výrazně klesla například mravnostní kriminalita, a to o 44 procent. Ještě o procento větší pokles policisté zaznamenali u hospodářských deliktů, násilná kriminalita se snížila o 11 procent. Za celé první čtvrtletí krajští kriminalisté evidují 4 920 trestných činů, meziročně o 477 méně.

Současnou prioritou policistů a strážníků je tak dohled nad dodržováním hygienických opatření. „Policisté provádějí kontroly dodržování všech krizových opatření. Kontrol už mají na kontě přes padesát tisíc,“ řekla Suchánková.

Nevítaní turisté a zákazníci

V Mladé Boleslavi a Kolíně muži zákona pravidelně kontrolují ubytovny, na nichž žijí stovky cizinců. Ti čekají, až se opět rozjedou linky v automobilkách Škoda a TPCA. Zatímco tato skupina i díky častým kontrolám nařízení dodržuje, horší je to s „výletníky“.



„Po zkušenostech z předminulého víkendu, kdy lidé zaplňovali parkoviště a houfně navštěvovali turisticky atraktivní místa, museli policisté zvýšit dohled v těchto lokalitách. V Brdech na Berounsku využila středočeská policie mimo jiné dron s kamerou,“ podotkla Suchánková. Podle ní začali být lidé postupně ukázněnější a u památek se již nesrocují.

Čas od času však musí policisté řešit případy lidí, kteří záměrně vydaná nařízení porušují. Jako třeba mladík, který o víkendu zatoužil po láhvi vodky. Pro ni se vydal do poděbradského Penny marketu; jenže v době, kdy ve velkých supermarketech mohou nakupovat pouze lidé starší 65 let. Nejdříve u obchodu postával, a jakmile odjela policejní hlídka, do prodejny se vydal. „A to i přes opakovaná upozornění bezpečnostní služby. Hlídka se okamžitě na místo vrátila a mladého muže legitimovala,“ uvedl nymburský policejní rada Marek Šmíd.

Za nouzového stavu se změnila také situace na silnicích, kde nyní provoz ve všedních dnech připomíná víkendy či svátky. Ubylo díky tomu nehod. Dopravní policisté během nouzového stavu řešili 642 kolizí, ve stejném období loňského roku jich bylo 1 100. Dramaticky ubylo i dopravních přestupků.

Strážníci roušky kontrolují i rozvážejí

Ještě výrazněji než státním policistům se změnila denní rutina městským strážníkům.



„Strážníci nyní kontrolují především dodržování nařízení vlády – pohyb osob bez roušek, shlukování před restauracemi nebo uzavření provozoven,“ vysvětlil vrchní strážník městské policie v Nymburku Martin Rajl.

Podle průzkumu MF DNES ve většině měst v regionu klesla kriminalita. „U nás tedy velmi výrazně. Veškerá protiprávní činnost se snížila o devadesát procent. Od 15. března jsme nezaznamenali jediný trestný čin,“ udivilo velitele benešovských strážníků Radka Stulíka.

Strážníci registrují i méně přestupků proti veřejnému pořádku. Ustalo hlavně rušení nočního klidu. „Naše hlídka kontroluje nošení roušek, které seniorům spolu s nákupy i rozváží,“ sdělil velitel neratovických strážníků Rostislav Oplt. Jeho středočeští kolegové rozdali několik desítek pokut za nezakrytý nos a ústa. „Většinu případů řešíme domluvou, ale už jsme udělili i pokuty v maximální výši deset tisíc korun,“ dodal Radek Fedaček, preventista kriminality v Brandýse nad Labem.