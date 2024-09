Taktická partie: STAN ustupuje z pozic a zvýšilo koaliční pobídku pro SPOLU

Volby očima experta Volby ve středočeském kraji zhodnotil politolog CEVRO Institutu Ladislav Mrklas. Případná koalice SPOLU a STAN by byla velmi křehká, že?

S tím se vládnout dá, ale bude to mimořádně obtížné, protože pro každé usnesení bude muset hlasovat každý jeden koaliční zastupitel, nikdo se nebude moci z jednání omluvit, nikdo nesmí chybět. Budou se muset dělat ještě větší kompromisy a přesvědčovat každého zastupitele. Co tedy vlastně ještě napovídá výsledek voleb v kraji?

ANO je jasným vítězem, nemá však dostatečnou sílu, aby si mohlo vybírat koaliční partnery. Do zastupitelstva se vrátili komunisté a poprvé tu zasedne i SPD. Celkově to znamená, že se Středočeský kraj výrazně posunul k celostátnímu průměru. To, že se tak nestalo úplně, je především zásluha hejtmanky Petry Peckové, která v čele STAN udělala skvělý výsledek. Sehrála tedy roli síla osobnosti, vybírali si voliči známé tváře?

Personalizace krajských voleb je fenoménem už dlouho. I nyní ji vidíme jak na úrovni kraje – Karel Havlíček, Petra Pecková, tak i v jednotlivých lokalitách, kde jsou populární starostové nebo jiné místní celebrity, jež táhnou výsledky své kandidátky, tak trochu bez ohledu na to, za koho kandidují. (cov)