Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

  12:14
Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté žádají veřejnost o pomoc s identifikací pachatele.

Svou oběť si vyhlédl v hudebním klubu v ulici V Kolkovně a podle policistů se s majitelem hodinek intenzivně snažil navázat kontakt. Do akce se pustil, když oba vyšli ven před klub.

„Vyvolal krátkou potyčku, během které oba upadli na zem a během toho stáhl z ruky poškozeného hodinky Rolex za více než jeden milion korun,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Pachatel i s hodinkami potom utekl.

Kriminalisté okamžitě zahájili pátrání. „Zajistili i několik kamerových záznamů, na kterých je muž velmi dobře zachycen,“ řekl Hrdina.

Ze záběrů detektivové zjistili, že si pachatel krátce po krádeži zavolal auto přepravní společnosti, v němž odjel. Muže se doposud nepodařilo vypátrat, proto se nyní policie se žádostí o pomoc obrací na veřejnost.

„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež,“ informoval Hrdina. V případě prokázání viny mu hrozí až 8 let ve vězení.

