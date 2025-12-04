Policie hledá zloděje peněz a luxusních bot, při akci se podíval do kamery

Policie pátrá po muži, který v Praze na Novém městě neoprávněně vnikl do firemní kanceláře, kde odcizil hotovost a luxusní tenisky za přibližně pětadvacet tisíc korun. Muže na místě zachytila bezpečnostní kamera, policie teď žádá veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. Pachateli hrozí až dva roky za mřížemi.

„Policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží zajistili kamerové záznamy, na kterých je podoba tohoto neznámého muže velmi dobře zachycena. Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc,“ uvedl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Ke krádeži došlo 10. listopadu krátce před sedmou hodinou večerní v budově firmy na Těšnově v centru Prahy. Neznámý muž nejprve komunikoval s recepční a poté využil nestřeženého okamžiku k vniknutí do kanceláře ve vyšším patře. Odcizil tam finanční hotovost a luxusní tenisky v hodnotě přes pětadvacet tisíc korun.

Podle policie se jednalo o muže ve věku kolem pětačtyřiceti let, který hovořil plynule česky. Je vysoký přibližně 175 centimetrů, má světlé oči a na hlavě pleš s velmi krátkými tmavými vlasy po stranách.

„Tento muž svým jednáním způsobil škodu za bezmála pětatřicet tisíc korun, čímž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež a hrozí mu tak až dva roky za mřížemi,“ dodal Hrdina.

„Pokud muže na záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158,“ poprosil Hrdina.

