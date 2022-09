VIDEO: Zběsilá jízda s kradeným taxíkem skončila bouračkou v garážích

Do vozidla taxislužby muž nasedl v pondělí 19. září chvíli po třetí odpoledne. Řidič brzy zjistil, že zákazník nikam nechce odvézt, ale zmocnit se auta.

„Po řidiči taxi pod pohrůžkou násilí požadoval, aby vůz opustil. Jelikož měl řidič obavu o svůj život, z auta vystoupil a muž přesedl na jeho místo a se všemi věcmi, včetně mobilního telefonu, z místa odjel,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Taxikář rychle běžel na nejbližší policejní stanici, kde celou věc ohlásil. „V momentě, kdy se policisté o tomto případě dozvěděli, začali ihned po vozidle pátrat,“ řekla Siřišťová.

Dvě minuty po oznámení přijal operační důstojník zprávu o dopravní nehodě v podzemních garážích v Praze. V nich řidič prorazil závory a následně narazil do betonových sloupů. Vozidlo poté začalo hořet.

„Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o muže, který několik minut předtím odcizil vozidlo taxi v Praze 8,“ uvedla mluvčí.

Mezitím však již muž napáchal na pražských silnicích mnoho škody. S odcizeným vozem například projel ulicí Na Florenci směrem do ulice Sokolovská, kde objel autobus MHD i za ním stojící auto a následně ohrozil několik chodců, kteří přecházeli na zelenou. V ulici Ke Štvanici vjel opět do protisměru, kde ohrozil protijedoucího řidiče. Pak se rozhodl do svého jízdního pruhu sice vrátit, ale během toho srazil motocyklistu, který upadl na silnici.

Na Dvořákově nábřeží zase předjel stříbrné vozidlo v místě, kde je přechod pro chodce a zároveň tam v protisměru vede pruh pro cyklisty. „Podezřelého nezastavil ani chodník na Mánesově mostě, který projel i přestože se tam v daný moment pohybovalo několik chodců,“ jmenovala další z dopravních přestupků Siřišťová.

Po zadržení u muže policisté provedli dechovou zkoušku. Vyšla pozitivní s výsledkem více než dva a půl promile alkoholu, stejně tak byl pozitivní i test na drogy. „Lustrací kolegové zjistili, že tento muž má navíc platný zákaz řízení až do roku 2024,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté dvaatřicetiletého recidivistu obvinili ze spáchání obecného ohrožení, krádeže, vydírání, ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muží hrozí až osm let vězení, nyní je ve vazbě.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté pátrají po očitých svědcích a hlavně po účastnících silničního provozu, které muž ohrozil. Mají se ozvat na linku 158 nebo navštívit nejbližší policejní služebnu.