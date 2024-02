Před policií ujížděl kradeným autem třicet kilometrů, zastavila ho až nehoda

„Hlídka si ve čtvrtek okolo 9:30 poblíž Lahovického mostu povšimla vozu, který byl podle jejích údajů odcizený,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Když chtěli policisté vozidlo zkontrolovat, řidič se jim snažil ujet.

„Pronásledování trvalo až do Středočeského kraje do obce Dobříš,“ řekl mluvčí. V Dobříši pak řidič vyjel do protisměru, kde se střetl s jiným vozem. Posléze ho policisté pomocí donucovacích prostředků zadrželi.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Před policejní hlídkou řidič, který měl vyslovený zákaz řízení, ujížděl přibližně třicet kilometrů.