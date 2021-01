Kostel sv. Michala na Petříně se dočká opravy, zatím ho bude krýt konstrukce

Podle průzkumu, který v minulých měsících provedli specialisté Národního památkového ústavu, je možné značnou část kostela zachránit. Dřevěné části, které během podzimního požáru zcela shořely, budou nahrazeny věrnými kopiemi.



K rekonstrukci kostela se vyjádřila pražská radní pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková. Podle té je stav po požáru lepší, než se původně předpokládalo.

„Jsem ráda, že stav kostela se ukázal být mnohem nadějnější, než jsme podle prvních zpráv očekávali. Na místě není jen hromada popela a ohořelé trámy – velká část konstrukce požár přečkala. Nyní se budeme soustředit na přípravu rekonstrukce. Chceme kostel svatého Michaela obnovit pečlivě a kvalitně,“ řekla Třeštíková.

Ohnisko požáru, ke kterému došlo zřejmě lidským přičiněním, bylo na severní straně kostela. Odtud se pak plameny rozšířily, shořela šindelová střecha objektu se částečně propadla a konstrukce prohořela na trámy.

Poškozený je kostel zejména z venku, vnitřní části zůstaly v lepším stavu, některé části dřevěné konstrukce dokonce nebyly ohněm vůbec zasaženy.

Zbytky po požáru by měla chránit nová ochranná konstrukce, s jejíž stavbou, která potrvá přibližně týden, se začalo v úterý, jak uvedl radní hlavního města Prahy pro majetek Jan Chabr.

„Po odklizení trosek proběhla v místě požářiště detailní dokumentace a památkářský průzkum. Z něj vyplynulo i zadání pro podobu ochranné konstrukce. Ta by měla chránit to, co z kostela zbylo, a zároveň vytvořit zázemí pro budoucí rekonstrukční práce. Stavba potrvá přibližně týden, počítá se s tím, že na místě bude stát přibližně dva roky. Náklady se budou pohybovat okolo dvou milionů korun,“ řekl Chabr.

Plán obnovy kostela

V současné době připravuje město zakázku na zhotovení projektu, v němž se upřesní, jak nudou jednotlivé části kostela obnoveny. Předpokládá se, že samotná oprava by měla proběhnout během dvou až tří let, uvedl Magistrát hlavního města Prahy.

Na obnovu kostela se skrz veřejnou sbírku vybralo téměř 1,5 milionu korun, přispěje také hlavní město a městská část Praha 5.

„Ráda bych také poděkovala všem občanům, kteří ve veřejné sbírce na obnovu kostela přispěli. Dosud se vybralo téměř 1,5 milionu korun,“ dodala radní Třeštíková. Sbírka nadále pokračuje, příspěvky je možné posílat na transparentní účet 500089822/0800.

Chrám sv. archanděla Michaela pocházel z druhé poloviny 17. století. Nejprve sloužila svatyně věřícím ve Velkých Loučkách v dnešním mukačevském rajonu. Tamní farníci ale kostel na sklonku 18. století prodali nedalekým Medvedovcům.

Podruhé se rozebraný kostel stěhoval v podobě skládačky s přesně očíslovanými díly v několika nákladních vagonech roce 1929 z Podkarpatské Rusi do Prahy. Před dvanácti lety svatomichalskou svatyni do své správy převzala pravoslavná církev.

Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Celkově je 14 metrů dlouhý a 8 metrů široký, velká západní věž před požárem dosahovala výšky 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha.

Ve své době se stavba stala součástí etnografických sbírek Národního muzea, v němž je dodnes uložena i část z původního vybavení. V současné době je kostel majetkem hlavního města Prahy.