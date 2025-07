Kostely hledají využití. Ve čtvrtině chrámů se totiž mše slaví jen výjimečně

Kněží nemají být údržbáři Nákladná a náročná je údržba kostelů, jejich převod může pomoci. „Z kněží jsme udělali levné údržbáře,“ upozorňuje v této souvislosti Jan Balík, generální vikář arcidiecéze pražské. Jak duchovní vnímají převody kostelů? Velice zajímavé je, že v diecézích, kde to funguje deset i více let, tak mezi kněžími a věřícími je to bráno jako pozitivní krok. Kdežto v Praze je řada kněží i farníků, kteří proti brojí. Když se s nimi setkáváme, ptáme se jich, co je jejich farnost schopná ufinancovat. Pokud mají 10–15 kostelů a je zde třeba 200 věřících, kostely neuživí. Na to potom reagují, že se Pánbůh postará. A kdo by se měl o kostely tedy postarat? Neuvědomujeme si, že jsme z kněží udělali levné údržbáře. To, co lidé často nechtějí vnímat, je, že kostely do konce 1. republiky nebyly vlastněny farnostmi jako dnes. Kostely vlastnily sebe samé, v praxi je spravovaly nadace, z nichž řadu založil již císař Josef II. z církevního majetku. Nebo je obhospodařovali patroni. Před nástupem komunistů správa neležela na bedrech farářů. Kněží jsou správou majetku přetíženi, ač to není potřeba a nikdy to nedělali. Z toho je vidět, že někteří lidé nejsou ochotni vnímat změny, které vyžaduje doba. Přitom tento stav je návrat k tomu, co již existovalo. Jaké jsou další odlišnosti metropole? Praha má i další specifikum. V jejím centru téměř není diecézní farnost, ale řeholníci. A ti jsou zde, dokud se jim zde chce být. Než se jako například redemptoristé ze Svaté Hory rozhodnou odejít. My jsme rádi, že zde jsou, ale každá řehole si chrání své území.