Praha by potřebovala alespoň devět center pro narkomany, fungují jen dvě

„Počet kontaktů roste, ale zatím to není dramatické. Nejohroženější komunita drogově závislých, kteří berou přes deset let, jsou většinou na ulici a bez práce. V Praze jich je přes 10 tisíc, mají omezené zdroje informací. Lze očekávat další nárůst jak u nás, tak ve druhém kontaktním centru nebo v terénních službách,“ informuje David Pešek, vedoucí kontaktního centra Sananim, které sídlí v ulici Na Skalce na Smíchově.

Centrum Sananim přitom bylo přetížené již před uzavřením centra organizace Progressive v Mahenově ulici. Jeho denní kapacita je zhruba osmdesát lidí, ale pravidelně sem dochází až stovka klientů.

Sanitka na Náplavce

Neziskové organizace se snaží alespoň částečně vykrýt absenci zavřeného kontaktního centra. Podle dosluhující pražské radní pro zdravotnictví a sociální oblast Mileny Johnové (Praha sobě) se podařilo vyjednat více peněz na adiktologické služby z rozpočtu, a tak od začátku roku mohly organizace Drop In a Sananim rozšířit své terénní programy s využitím sanitního vozu.

„Aktuálně se řeší vhodné místo pro parkování sanitky. Vůz nyní stojí dvě odpoledne v týdnu na Smíchovské náplavce,“ vysvětluje Johnová s tím, že tato opatření v žádném případě nenahrazují chybějící kontaktní centrum, pouze se snaží udržet situaci na Smíchově na zvladatelné úrovni.

Na to upozorňuje také ředitel organizace Progressive Vojtěch Janouškovec. „Terénní služby nelze ani nazvat náhradním řešením, jako spíše nouzovým. Je to stejné, jako kdyby se někde zrušila poliklinika a místo ní někde stála jen sanitka. Služby, jako je výměna jehel, to dokáže suplovat, ale určitě ne třeba zdravotní ošetření,“ míní Janouškovec.

Dodává také, že kontakty s klienty jsou v terénním programu spíše nahodilé, a proto jakákoliv individuální, intenzivní práce s lidmi je velmi obtížná až nemožná.

„Při práci s lidmi je kontinuita a intenzita kriticky důležitá,“ zdůrazňuje Janouškovec. Terénní služby nicméně Progressive také zintenzivnil.

Dopady chaosu

Současná situace je částečně důsledkem chaosu, který momentálně panuje na magistrátu. Vzhledem k tomu, že ani víc než čtvrt roku od voleb stále zastupitelé nezvolili nové vedení, nemají neziskové organizace s kým vyjednávat o budoucnosti sítě adiktologických služeb v Praze.

„S magistrátem není možné mluvit. V tento moment to tam totiž v podstatě nikdo neřídí. O přestěhování centra s magistrátem přitom vyjednáváme už dva roky, přičemž už rok se vědělo, že ta výpověď přijde, oficiálně ale od července, a zatím se nic nestalo. Jsem trochu skeptický, jestli se nakonec problém s uzavřeným centrem vůbec vyřeší,“ dodává.

Tým Johnové spolu s odborníky z Všeobecné fakultní nemocnice v loňském roce připravil analýzu, která zmapovala potřebnost adiktologických služeb v jednotlivých částech Prahy. Podle ní je v Praze potřeba celkem alespoň devět kontaktních center. O jejich umístění, ale měla jednat podle Johnové až nová koalice, jelikož před volbami nebyla se starosty o jejich umisťování žádná řeč. To ale ještě radní netušila, že bude ve své funkci i v tomto roce.

Chybí protidrogová komise

„Před koncem roku jsem se ještě sešla s většinou nových radních pro sociální věci z městských částí, kde by podle schváleného plánu mělo vzniknout nové kontaktní centrum. Začala jsem jednání o konkrétních lokalitách s několika radnicemi s tím, že věc ještě před svátky předám svému nástupci. To se nestalo, takže pokračuji,“ říká Johnová.

„Aktuálně usiluji o schválení protidrogové komise hlavního města, jejíž členové by měli převzít odbornou záruku nad procesem rozvoje nejen nízkoprahových služeb v Praze,“ dodává. Podle Janouškovce vyjednávání s ostatními městskými částmi není vůbec marné, ale samozřejmě zaberou ještě spoustu času.