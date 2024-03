Pražský magistrát se blíží koupi budovy Komerční banky na Václavském náměstí

Pokud se celý obchod podaří vyjednat, magistrát sem do roku 2028, kdy mu končí nájem ve Škodově paláci, přesune podstatnou část svých úředníků. „Mám velkou radost, že se nám po dlouhodobém vyjednávání podařilo najít vhodné prostory pro fungování samotného magistrátu a lidí pracujících pro město,“ sděluje radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). „Věřím, že nákup nemovitosti do rukou města je z dlouhodobého hlediska velmi výhodný a Praha tak najde svůj definitivní domov,“ dodává.

Dopravně dostupná

Ideální je budova podle Kováříka hned z několika důvodů. Předně je díky blízkosti přestupních stanic metra výborně dostupná hromadnou dopravou. Prostory banky jsou navíc v parteru již nyní přizpůsobené pro přímý styk s lidmi, kteří si sem budou moci pohodlně chodit vyřizovat potřebnou agendu. A v neposlední řadě je budova dostatečně velká a přístupná i pro zásobování.

„Uvedené rozhodnutí představenstva Komerční banky (KB) nepředstavuje závazek uzavřít transakci nebo dohodnout se na podmínkách prodeje,“ uvádí v oznámení banka. Hlavní město má teď měsíc na to, aby si jakožto veřejný subjekt nechalo posoudit pohledávky a závazky předmětné firmy. Až pak věc do rukou dostanou právníci, aby obchod dotáhli do konce. KB chce mít celou transakci dokončenou nejpozději do konce června.

Dům na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice vyhovuje magistrátu z hlediska kapacity, která je zhruba o třetinu větší než v jeho současném hlavním sídle. Vhodná je rovněž lokalita v centru města na křížení všech tří tras metra.

Magistrátní úředníci nyní sídlí na několika místech. Velká část z nich, zhruba 1 200 z celkových 2 200, sídlí ve Škodově paláci, kde městu končí v roce 2028 pronájem. Úředníci se tam nastěhovali za primátora Pavla Béma (ODS). Podmínky nájmu a jeho délka pak byly upraveny za primátorky Adriany Krnáčové (ANO).

Od té doby však magistrát hledá vhodné prostory, kde by mohl sídlit ve vlastním, ale ze všech plánu zatím sešlo. V minulosti město zvažovalo postavit novou budovu Na Knížecí a naposledy se zajímalo o centrálu České pošty v Jindřišské ulici. Tam ale státní doručovatel trval na zachování své pobočky v přízemí, což objekt pro potřeby magistrátu učinilo nepoužitelným.