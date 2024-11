Konec krvavým rvačkám? Klub Orion zavřel, místní ale nevěří, že natrvalo

„Opravdu byl poprvé po mnoha letech byl podnik zavřený, takže byl v noci klid,“ potvrdila Dagmar Šťastná, opoziční zastupitelka Prahy 3 a spoluautorka petice Za Šťastnou a Veselou Řehořku (Výzva radnici k podání návrhu magistrátu, aby ten vyhláškou změnil otevírací čas podniků na Žižkově, pozn. red.) Zároveň ale dodala, že do poslední chvíle netušili, zda se klub v pátek večer skutečně neotevře. Žižkované totiž dosud nenašli zastání ani na radnici a výhradu mají i vůči policistům.

Víkend předtím, kdy měl klub otevřeno prozatím naposledy, se tady sice uskutečnila velká policejní razie, ovšem brzy bylo na ulici zase všechno při starém. „Byli tam asi do dvou, ale ve 4.30 probíhala před klubem nanovo potyčka asi sedmi lidí, přímo před kamerou, jako by se nechumelilo,“ vylíčila Šťastná a poznamenala, že kamera byla před podnik nainstalována nedávno s tím, že policie bude místo monitorovat. „Už ale nikdo nepřijel,“ zhodnotila.

Medializace pomohla

Podle dalších oslovených lidí z Řehořovy ulice pomohlo, že se o problémový klub začala zajímat média. „Pomohl nám váš článek, protože až do teď se nedělo nic, zažívali jsme horor,“ vyjádřil se Sergo Matkava. Podle něj si starosta současný i bývalý nedovedl s majitelem podniku poradit. „Opakovali nám, že za to, co se děje na chodníku, provozovatel nemůže. Byli spíš obhájci provozovatele. A najednou, když se to dostalo do médií, vše se dalo do pohybu,“ diví se muž, který podle svých slov trpí vinou nočního klubu Orion nespavostí, během víkendů užívá prášky na spaní a mívá vysoký tlak. Sám po nocích točil videa jako důkazy toho, co se v ulici děje. Jak redakci ukázal, podával podněty k řešení i na Státní zastupitelství. „Přišlo mi dvoustránkové poučení, proč nebudou konat,“ shrnul. „Teď to zavřeli, aby to vyšumělo, a až se to zklidní v médiích, otevřou znovu,“ domnívá se.

Ze stejných důvodů nevěří zklidnění situace ani další obyvatelka ulice Kateřina Veselá, druhá autorka zmíněné petice. „I když v televizi říkali, že majitel chce klub zavřít úplně, bojíme se, že je to dočasné,“ okomentovala s tím, že se jí nelíbí, jak se ke zprávě o dočasném zavření podniku vyjádřil starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09) na sociální síti: „Roky ho prosíme, ať koná a nic, teď když se sami snažíme a podaří se aspoň dočasné uzavření, on s velkou slávou informuje, že podal podněty na hygienu a stavební úřad.“

Zároveň Veselá jedním dechem dodává, že ať je to číkoliv zásluha, když zůstane klub uzavřen, bude to skvělé.

„Chyběl nám nástroj“

Redakce MF DNES s názory místních na nic nedělání ohledně jejich svízele s klubem konfrontovala starostu Prahy 3 Michala Vronského.

„Jsem starostou dva roky a problém původně nebyl takový jaký je dnes,“ předeslal s tím, že pár ojedinělých bitek v místě proběhlo například i před čtyřmi lety, ovšem radnici chyběl nástroj. „Zásadní problém se děl venku na ulici, hluk a nebezpečné prostředí, které každému vadilo, odrážel provozovatel slovy, že za to, co se děje venku, neodpovídá,“ sdělil starosta.

Radnice podle něj sbírala podněty, které mohla postoupit dál. „Jsou podané na stavební úřad asi tři týdny a na hygienu 14 dnů,“ potvrdil Vronský s tím, že nyní hodně pomohla medializace. Praha 3 se také obracela na stavební úřad s tím, že kolaudace podniku je platná pro provoz restaurace. „Odvětili, že je jedno, jestli pijete nápoje ve stoje nebo v sedě, stejně tak s jídlem,“ popsal pokus uzavřít klub.

Ten měl mít otevírací dobu jako restaurace, ovšem už v kolaudaci byla podle Vronského postupně hygienou prodloužena až do páté hodiny ranní. „Provozovatel byl různě popotahovaný a vždycky si podal žádost o dodatečné povolení,“ přiblížil. Radnice bude zatím pokračovat v rozjetých snahách o vyřešení situace tak, jako by klub mohl znovu otevřít už tento pátek. „Chystáme jako podnět magistrátu znění vyhlášky, která by umožnila starostům regulovat provozní dobu v případě problémových podniků,“ přiblížil s tím, že plánuje i schůzku s majitelem objektu a o setkání ho požádal i majitel klubu. „Nevím s čím přijde. Možná mi chce oznámit že opravdu končí. V minulosti jsme spolu měli tři schůzky, kde jsme se snažili hledat řešení,“ uvedl Vronský a dodal, že mu nadiktovali například soupis opatření, které by měl udělat ohledně lepší práce s ochrankou.

A proč by měl majitel svůj případný záměr ukončit činnost klubu oznamovat starostovi? „Nemusí, ale máme historii vztahu, tak chce možná dokončit ten dialog,“ uzavřel Vronský.