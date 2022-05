„Ice Family“ z Kladna doplavala na Špicberkách do Guinnessovy knihy rekordů

Vrátili jste se domů před týdnem. Jak dlouho jste na Špicberských ostrovech pobývali?

Na cestách jsme byli sedm dní. Do Norska jsme odletěli dříve, abychom si stačili prohlédnout Oslo. Tam měla expedice sraz a všichni společně jsme se letadlem dopravili do městečka Longyearbyen na souostroví, které všichni Norové nazývají Svalbard.

Kolik měla expedice členů?

Zúčastnilo se jí 16 plavců a zhruba 20 lidí doprovodu ze všech koutů světa včetně Afriky nebo Austrálie. My jsme byli jediní tři zástupci z Česka.

Jaké byly na místě plavecké podmínky?

Složité. Měli jsme v jednom z fjordů absolvovat plavání na různých trasách v délkách 250 metrů, půl kilometru, kilometr a míle (1,6 km – pozn. red.). Vzduch měl teplotu mezi minus 13 až minus 15 stupni Celsia a voda minus dva až tři stupně. V moři totiž může dosáhnout záporných hodnot, aniž by zmrzla. To byly podmínky, ve kterých nikdy nikdo neplaval. Ukázalo se, že žádný ze zmrzlých plavců by nebyl schopen vylézt po žebříku zpátky na palubu doprovodné lodi. Z bezpečnostních důvodů bylo proto plavání přesunuto k molu do přístavu ve městě. Po něm se mohl pohybovat doprovod i lékař.

Měl jste v plánu zdolat míli, nakonec jste zvolil kratší, kilometrovou trať...

Zhruba měsíc před odletem jsem ledovou míli zaplaval na naší otužilecké základně na Libušínském jezírku u Kladna, kde měla voda plus tři stupně Celsia. Každý stupeň rozdílu je však velmi znát. Rozhodl jsem se proto pro kratší trasu. Přesto jsem se stal prvním Čechem, který kilometr v takových podmínkách zaplaval.

Kratší trať, v délce 250 metrů, jste vybral i pro osmnáctiletého syna a manželku. Původně měli plavat půl kilometru...

Synovi jsem půl kilometru zakázal. Byl pořádně naštvaný a uražený. Těšil se. Na protest celou trasu místo klasického kraula zaplaval polohově, aby mi dokázal, že si bude dělat, co chce. Stejnou trať absolvovala i Markéta. Je zkušenou instruktorkou plavání, ale otužování se věnuje poměrně krátce, jen asi půldruhého roku.

Je pravda, že se jméno Jíchovi objeví v Guinnessově knize rekordů?

Ano. Jsme jedinou rodinou na světě, která něco podobného absolvovala. Syn Filip je navíc nejmladším plavcem v ledové vodě.

Jak jste se na expedici připravoval?

V minulé sezoně jsem se zúčastnil všech akcí českého plaveckého zimního poháru, což znamená prakticky každý týden závod. To, že expedici pandemie o dva roky odsunula, paradoxně přípravě naší rodiny prospělo. Jsme ale jako Středoevropané poněkud handicapovaní. Trénovat v moři je přece jen něco jiného než ve sladké vodě.

Na co myslíte, když plavete ponořen do ledové vody?

Třeba Milan Štengl, kterému jsem dělal doprovod při přeplavbě kanálu La Manche, si zpíval písničku Lulu z Honolulu od Ivana Mládka. Tři hodiny ve smyčce pořád dokola. Znám lidi, kteří si počítají... Já myslím na to, abych byl důstojným plavcem a neudělal ostudu těm, kteří už toho v tomto oboru hodně dokázali. Hlavní mojí motivací je dostat se do cíle.

Jakých jste dosáhli časů?

Já na kilometru necelých dvaadvacet minut. Syn uplaval 250 metrů za bezmála čtyři minuty, manželka pod šest minut.

V čem plavete? Máte speciální oblečení?

Ne. Měl jsem plavky, gelovou čepičku, na ruce hodinky.

Jaký zajímavý zážitek si kromě plavání ze severu Evropy přivážíte?

Program byl jasně daný. Seznámení účastníků, pak dva plavecké dny. Čtvrtý den jsme se jeli podívat psími spřeženími na ledovec do ledových jeskyní. Myslel jsem, že nás odvezou do nějaké stanice, tam s námi na saních objedou „komín“ a bude. To jsem se ale šeredně mýlil. Dostali jsme seznam psů, montérky. Průvodce nám ukázal, jak se spřežení řídí, pomohl psy zapřáhnout a vznikly trojice spřežení. Průvodce jel s prvním v čele a další už jsme řídili sami. Cestou musíte psy nakrmit a podobně. Byl z toho úžasný celodenní výlet.

Co vás v dalším období čeká? Je v plánu nějaký nový rekord?

Letos v červnu mě se synem a dalšími třemi plavci čeká štafetová přeplavba kanálu La Manche. Příští rok by chtěl syn zdolat kanál v sólové plavbě. Pokud by uspěl, stal by se nejmladším českým mužem, kterému se to podařilo.

A váš sen zaplavat ledovou míli za polárním kruhem zůstane navždy nesplněn?

Mluví se o tom, že podobná expedice by se měla opět uskutečnit, tentokrát na jižním pólu, kde se už konala v roce 2018.

A zúčastníte se?

Už jsem přihlášený.