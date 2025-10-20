Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice je ve směru od Prahy momentálně uzavřena, na místě probíhají práce na odstraňování následků nehody.

K havárii došlo kolem 13:15, když jeden z řidičů vjel náhle do protisměru a čelně se srazil protijedoucím autem. V jednom voze byl pouze řidič, zatímco ve druhém byl řidič a spolujezdec.

Jeden ze šoférů zemřel, dva zranění lidé byli ve vážném stavu převezeni do nemocnice. Jeden vrtulníkem, druhý sanitkou.

Autonehoda dvou nákladních vozidel u města Slaný (20. října 2025)
Smrtelná nehoda u obce Slaný na Kladensku uzavřela silnici 7 (20. října 2025)
„U zemřelého řidiče bude nařízena soudní pitva, u druhého řidiče bude vyžádán odběr krve, jelikož není schopen podstoupit dechovou zkoušku. Na místě máme osm policejních jednotek a další záchranné služby,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Silnice je nadále v tomto směru uzavřena a jezdí se po objízdných trasách.

