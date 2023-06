První středočeský mrakodrap nebude. Místo něj vyrostou jen dva věžové domy

Vyplývá to z první studie, kterou investor – společnost Bytový dům Americká (dříve NOVO media) – představil vedení města. Podle jednatele společnosti Bořka Bierhanzla je aktuálním záměrem vybudovat zde dva rozdílně vysoké domy, z nich vyšší má mít až 24 nadzemních podlaží.

„Dominantních v nich bude přibližně 200 bytů doplněných o některé služby, jako je fitness, kavárna a podobně. Neplánujeme tady žádné garsoniéry nebo ubytovnu. Naším cílem je vytvořit exkluzivnější formu rezidenčního bydlení. Kladno má v tomto směru stále velké příležitosti pro další rozvoj,“ řekl MF DNES Bořek Bierhanzl.

I když tu nebude žádný mrakodrap, vznikne zde nová dominanta Kladna. Milan Volf primátor

„Po už hotové prvotní studii nyní navážeme konkrétním projektem potřebným pro územní řízení a stavební povolení. Stavět chceme začít co nejdříve, přestože situace na hypotečním trhu není v současnosti příznivá. Realizace projektu je do budoucna podmíněna dalšími souhlasnými stanovisky ze strany architektů města a jeho vedení,“ dodal jednatel.

Nedohoda o dohodě

„Kladenští zastupitelé schválili dohodu o spolupráci s investorem, který od města koupil část pozemků, na kterých výškové budovy postaví. I když tu nebude žádný mrakodrap, vznikne zde nová dominanta Kladna,“ prohlásil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Investor se v dohodě zavázal přeměnit na své náklady v budoucnu nevyužívanou městskou komunikaci u svého pozemku na pěší zónu se zelení, vybudovat zde vjezd na parkoviště nových budov, chodník, ale i veřejný mobiliář včetně osvětlení a dětského hřiště.

V kladenském zastupitelstvu opoziční uskupení Opravíme Kladno (Piráti/STAN) má ale ke zmíněné dohodě výhrady. Neúspěšně se pokusilo odložit její uzavření až do chvíle, kdy bude doplněna o další podmínky.

„Město se zavázalo k dohodě, která může být neplatná. Například v ní chybí závazek investora daný při koupi městských pozemků – vybudovat na své náklady mimoúrovňový přechod pro pěší a cyklisty přes blízkou frekventovanou Americkou ulici,“ zdůvodnil postoj opozice Michal Hažlinský (Piráti).

Podle náměstka primátora Františka Bureše (ANO) nebyl však pro odklad a doplnění dohody důvod. „Investor má zatím zpracovánu pouze prvotní studii proveditelnosti. Náš souhlas s ní mu dává jistotu, že může bez obav z maření investic pokračovat v přípravě projektové dokumentace za desítky milionů korun. Podmínky města, tedy i vybudování zmíněné lávky, zůstávají dál v platnosti,“ konstatoval Bureš.

Pozemky město prodalo loni

Kladenští zastupitelé schválili prodej 7 200 metrů čtverečních městských pozemků pro stavbu budov loni v září. Soukromá společnost za ně zaplatí zhruba 30 milionů korun.

Další desítky milionů vypočítané podle finální rozlohy obytné plochy má Kladno dostat na základě už dříve schválených pravidel, podle nichž přispívají noví investoři do fondu rozvoje města. Peníze radnice využije třeba na vodohospodářskou infrastrukturu, opravy a stavby silnic a chodníků nebo zvýšení kapacity mateřských škol. Pro případ, že by investor do 48 měsíců od nabytí pozemků nezískal stavební povolení, má město právo zpětného odkupu pozemků.