Praha přijde o kino Atlas, provozovatel a majitel nenašli společnou řeč

Provozní ředitel kina Ondřej Trantina dodal, že provozovatel Cinemart plus a majitel budovy nenašli „společnou řeč“ ohledně budoucnosti kina. Více informací ohledně údajné neshody ale poskytnout nemohl. S informací přišel jako první web iROZHLAS.cz.

Dvousálové kino mohou lidé naposledy navštívit 23. prosince, kdy se budou promítat filmy Avatar 2 a Šílená noc. Poté kino provoz definitivně ukončí. Promítat pokračuje komorní kino Evald v centru Prahy, které také spadá pod provozovatele Cinemart plus a kam kino Atlas své návštěvníky nyní odkazuje.

KINO ATLAS Milí diváci, filmoví fanoušci a příznivci kina Atlas,



s koncem roku kino Atlas po devíti letech své činnosti končí stejně jako Atlas Café. Krásný prvorepublikový prostor, kde jsme se setkávali, zažívali premiéry i řadu přehlídek a festivalů, viděli kvalitní filmy, popíjeli lahodnou kávu a vína, bohužel zavírá.



Těšíme se na vás v novém roce v našem spřáteleném kině Evald v samotném centru Prahy na Národní třídě 28. 6 34

Kino Atlas by se v budoucnu mohlo přestěhovat na jiné místo, podle Trantina ale není vhodný prostor jednoduché najít. V pátrání budou přesto pokračovat.

„My nové prostory hledáme dlouhodobě. Ne protože bychom se chtěli stěhovat, ale protože jsme chtěli rozšířit nabídku menších kin v Praze,“ řekl iDNES.cz Trantina.

Znovuzrodit by se mohla i spřízněná kavárna Café Atlas, záleží však na místě. Přestože spadá pod kino, má jiného provozovatele.

Diskuze s diváky v kině Atlas po projekci dokumentárního filmu. (30. 3. 2022)

Plány majitele budovy Cinemart plus nezná. „Netušíme, co bude s prostorem kina Atlas. Majitel s ním naloží tak, jak uzná za vhodné, má na to nárok,“ sdělil Trantina.

Kino v minulosti hostilo několik filmových festivalů, například přehlídku německých filmů Das Filmfest a lidskoprávní festival Jeden svět. Mimo velké snímky promítalo i nezávislé filmy.