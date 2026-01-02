Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Do data otevření nového propojení městských částí Praha 4 a Praha 5 podle aktuálního výhledu zbývá už jen několik měsíců. V současnosti už jsou například položené kolejnice a probíhají dokončovací práce.
První úvahy o spojení
V územním plánu se most mezi Prahou 5 a Podolím poprvé objevil už v 90. letech. Počítal s mostem umístěným zhruba 200 metrů proti proudu řeky a s ústím do Jeremenkovy ulice. Návrh na současné umístění přišel v roce 2003.
Město aktuálně počítá s otevřením nového mostu mezi Lihovarem a Podolským nábřežím v prvním čtvrtletí roku 2026. Zhruba o šest měsíců později by pak měl být most úplně dokončen, včetně všech doplňků a uměleckých instalací.
Stavba nejmladší pražské spojnice přes Vltavu začala už před více než třemi lety v září 2022. Původní datum otevření odhadoval magistrát hlavního města na přelom let 2024 a 2025. Kvůli problémům, jež se objevily během výstavby, se však avizovaný termín dvakrát posunul – nejdříve na letošní podzim a následně na rok 2026.
|
Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus
Za průtahy s výstavbou stojí podle Prahy zejména náročné podloží, které si na několika místech vyžádalo i úpravu projektu a použití odlišných metod. Komplikace zapříčinila i samotná konstrukce mostu.
Později a dráž
Stavba mostu měla dle předběžných návrhů stát necelou miliardu korun, už v září 2022 však pražský magistrát počítal s navýšením této částky zhruba o sto milionů korun.
|
Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera
Spolu s komplikacemi při stavbě a průtahy se však cenovka ještě zvedla. Konečná odhadovaná cena za betonové dílo se vyšplhala na částku téměř jeden a půl miliardy korun. V rozpočtu pro příští rok město na doplacení vyhradilo 395 milionů korun.
Jen autobusy a tramvaje
Nový most bude sloužit zejména vozidlům pražské MHD, počítá se však i s chodci a cyklisty. Po dokončení bude nejjižnějším tramvajovým spojením přes řeku. Z ještě jižněji umístěného Barrandovského mostu se sem také přesune část autobusových linek.
|
Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus
Kromě vozidel IZS na něj naopak nebudou smět auta. Dopravě na nedalekém Barrandovském mostě by však otevření nové spojnice mělo dle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) přesto pomoci – například právě úbytkem autobusů.
Už nyní je jasné, jaké změny čekají hromadnou dopravu. Otevření nového mostu přímo ovlivní vedení osmi tramvajových a šesti autobusových linek, jejichž přesunem se zkrátí jízdní doby.
Anketa na jméno mostu
Dnes již zažité jméno Dvorecký most je pouze pracovním názvem. Ještě před otevřením stavby chystá magistrát hlavního města veřejnou anketu, k jejímž výsledkům během rozhodování přihlédne rada města.
Odmítnuté názvy
Praha uvažovala i o pojmenování podle dalších významných žen. Most mohl nést jméno Milady Horákové, Alice Masarykové, Věry Čáslavské či Madeleine Albrightové. Uvažovalo se též o pojmenování po Václavu Havlovi nebo Karlu Schwarzenbergovi.
Dle náměstka Hřiba v ní Pražané budou vybírat mezi dvěma názvy, doporučenými místopisnou komisí.
Mostu by mohl zůstat současný název Dvorecký, odvozený od jeho umístění. Druhou variantou je pak pojmenování podle jedné z našich nejvýznamnějších světic – stavba by tak mohla získat jméno most Anežky České.