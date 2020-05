Za pití alkoholu mimo zahrádky už padly pokuty, v létě strážníci přitvrdí

Je to i případ Řezáčova náměstí v Praze 7, kde má dokonce dvě menší zahrádky kavárna Liberál.

Jednu plochu se stolky a židličkami má podnik na chodníku u vchodu do provozovny, druhou přes ulici na náměstí. Jelikož někdy jejich kapacita nestačí, přesunou se zákazníci s pivem na městské lavičky, které jsou po náměstí rozmístěny.

Ovšem protože už jsou mimo pronajatou zahrádku, vztahuje se na ně městská vyhláška o zákazu popíjení alkoholu na veřejnosti.



„Podle toho, co mi lidé v okolí říkali, tak se tu dříve shlukovaly podezřelé skupinky, tak možná proto se ten zákaz zavedl i zde. Bohužel tu není žádná cedule, která by na zákaz upozorňovala a my to hlídat nemůžeme,“ řekl iDNES.cz majitel kavárny Jakub Štorek.

Strážníci na místě od otevření zahrádek zaznamenali sedm oznámení na porušení vyhlášky, která v seznamu míst se zákazem konzumace alkoholu konkrétně zmiňuje Řezáčovo náměstí. Tresty byly převážně symbolické.



„Ve dvou případech strážníci uložili symbolickou pokutu ve výši 100 korun, v jednom případě domluvu a v ostatních případech se vůbec neprokázalo, že by docházelo k porušování vyhlášky,“ řekla mluvčí strážníků Irena Seifertová s tím, že nynější stav na místě se nijak zvlášť neliší od období před pandemií.

Pykat bude zákazník, ne výčep

Ani na dalších místech městská policie nezaznamenala extrémní nárůst porušování vyhlášky.



„S ohledem na uvolňování restrikcí a náladu ve společnosti, kdy se lidé těšili na návštěvu zahrádek, i naši strážníci mají lidský přístup a používají selský rozum při řešení tohoto protiprávního jednání,“ uvedla Seifertová.



Zároveň ale varuje, že v létě, kdy by se měl provoz restaurací vrátit do normálu, bude městská policie přísnější a dodržování vyhlášky bude vymáhat důrazněji.



„Určitý tolerantní přístup představitelů města a městských částí k řešení ekonomických problémů provozovatelů restaurací si mohou někteří provozovatelé bez předzahrádek vykládat jako možnost řešit podávání alkoholu bez nutnosti mít předzahrádku. Právně taková možnost není a požívání alkoholu lze řešit výhradně s tím, kdo alkohol na zakázaném místě pije, nikoli s provozovatelem předsunutého prodeje,“ dodala mluvčí strážníků.