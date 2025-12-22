Kasař vlezl do prodejny oknem, pak se odmaskoval pod kamerou. Poznáte ho?

Prozatím neznámý pachatel se v říjnu vloupal oknem do prodejny v pražských Vršovicích. S sebou si odnesl lup v hodnotě několik tisíc korun. Při činu ho v obchodě zachytila bezpečností kamera. Policie nyní žádá veřejnost o informace vedoucí k jeho dopadení.

Loupež se odehrála v pondělí 24. října dvě hodiny v noci. Policie o ní informovala až nyní v souvislosti s pátráním po pachateli.

Muž se tehdy vloupal do potravin v Moskevské ulici v Praze 10. Do obchodu se dostal ventilačním oknem nad vchodovými dveřmi.

Nejprve prodejnu důkladně prohledal, našel klíče od pokladny a z té si odnesl několik tisíc korun. Při vloupáním navíc poškodil ventilačku a způsobil tím škodu ve výši sedmi tisíc korun.

Při vloupání zachytila zloděje bezpečnostní kamera. Podle záběrů si přímo pod ní velmi nešikovně sundal z hlavy kapuci, která měla původně zabránit v jeho identifikování.

„Po pachateli nyní pátráme. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Za trestný čin krádeže vloupáním mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouleté odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

