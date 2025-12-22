Loupež se odehrála v pondělí 24. října dvě hodiny v noci. Policie o ní informovala až nyní v souvislosti s pátráním po pachateli.
Muž se tehdy vloupal do potravin v Moskevské ulici v Praze 10. Do obchodu se dostal ventilačním oknem nad vchodovými dveřmi.
Nejprve prodejnu důkladně prohledal, našel klíče od pokladny a z té si odnesl několik tisíc korun. Při vloupáním navíc poškodil ventilačku a způsobil tím škodu ve výši sedmi tisíc korun.
Při vloupání zachytila zloděje bezpečnostní kamera. Podle záběrů si přímo pod ní velmi nešikovně sundal z hlavy kapuci, která měla původně zabránit v jeho identifikování.
„Po pachateli nyní pátráme. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Za trestný čin krádeže vloupáním mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouleté odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.