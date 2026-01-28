Jde také o další z bodů proměny Karlína, již nyní jedné z nejžádanějších čtvrtí Prahy. A nejde jen o tuto lokalitu. Protějšímu levému břehu řeky podle plánů bude dominovat Vltavská filharmonie.
Rekonstrukce historického objektu, novostavba na jižní straně areálu a také kompletní revitalizace zahrad. Tento průběh renovace Invalidovny plánují památkáři. „Vrátí této výjimečné barokní památce její významnou roli v životě města a zároveň přinese Karlínu nové kulturní a společenské centrum. To propojí historickou hodnotu areálu s každodenním životem místních obyvatel i turistů,“ uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ.
Multifunkční sál s kapacitou až 170 lidí, galerii pro dočasné výstavy, dvě návštěvnická centra, kavárnu, dvě dětské skupiny a další výstavní a společenské prostory ocení návštěvníci Invalidovny. Ti také budou moci zajít na prohlídku do stálých expozic věnovaných historii Invalidovny a dalším pamětihodnostem, o něž pečuje NPÚ. V návštěvní době budou přístupné také zahrady či nádvoří.
Nevídané technologie
„Součástí projektu je i moderní novostavba, která poskytne Pražskému filharmonickému sboru plnohodnotné zázemí včetně zkušeben a prostoru pro korepetice,“ uvádí záměr NPÚ. Budovu technici vybaví top technologiemi, jež žádný srovnatelný objekt u nás nemá.
Invalidovna v plném provozu pojme až 1 300 lidí. Zastavěná plocha historické budovy bude sedm tisíc m2, novostavby 700 m2. V podzemí bude parkovat 50 aut. Stavební práce mají trvat tři roky. Kompletně hotový areál, včetně stálých expozic, by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu let 2029 a 2030. Plánovaný rozpočet činí 2,15 miliardy korun. Loni investice NPÚ dosáhly 800 milionů korun, letos bez Invalidovny mělo jít o asi 730 milionů.
Na položení základního kamene komplexu Invalidovny dohlížel v roce 1732 císař a český král Karel VI. Na plánech se podílel špičkový architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. S ohledem na rozměry se mělo jednat o malé soběstačné městečko.
Před časem se u Invalidovny uskutečnil archeologický výzkum zabývající se vojenskými pohřebišti. Celková plocha hřbitovů nakonec dosáhla téměř 24 000 m2 s tisíci pochovaných. „Nejdůležitějšími nálezy jsou předměty uložené do rakví spolu s těly zemřelých, šlo především o předměty dokládající jejich katolickou víru,“ uvedl archeolog Martin Vyšohlíd ze společnosti Archaia.
Miliardová čtvrť
Mimořádně atraktivní lokalitou je Karlín poblíž Invalidovny i pro developery. Investici 15 miliard korun do 1 650 bytů plánuje v jedné ze stavebních etap čtvrti Rohan City společnost Sekyra Group. Její součástí jsou budovy Sekyra Flowers, jež připraví světově uznávaný americký architekt Daniel Libeskind.
„Nejde jen o tvarování budov, ale také o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ popsal chystanou výstavbu Libeskind.
Projekt Rohan City by měl být kompletně dokončen do roku 2035. Celkové náklady tam dosáhnou 30 miliard korun. Akvizice pětihektarového pozemku v sousedství hotelu Olympik u stanice metra Invalidovna představovala jednu z loňských největších koupí. Central Group představil v souvislosti s tím své plány na novou čtvrť s více než tisícovkou bytů a řadou komerčních prostorů pro drobné služby, obchody či restaurace.
„Nový Karlín se nachází na jednom z nejprestižnějších míst v Praze,“ upřesnil Dušan Kunovský, šéf Central Group. Za přispění kontribucí developerů tam vznikne i škola Rohan za takřka miliardu korun. Počítá se též s výstavbou parku Maniny.
„Rozvoj nezastavíte, efektivnější cesta je ho usměrňovat, znát potřeby obyvatel a společně hledat dohody s investory,“ uvedl Radomír Nepil (ANO), místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8.
Nástrojem k tomu jsou urbanistické nebo koncepční studie a participace s občany. „Samozřejmostí je u nás finanční spoluúčast investorů na veřejné infrastruktuře,“ doplnil Nepil.
Unikátní prostory
Až 1 300 lidí pojme zrekonstruovaný komplex Invalidovny. Nový multifunkční sál nabídne kapacitu pro 170 lidí. Hosté budou moci zajít také do galerie pro dočasné výstavy, dvou návštěvnických center, kavárny či dvou dětských skupin. Novostavba poslouží Pražskému filharmonickému sboru. NPÚ tam získá technologické laboratoře a pracoviště dokumentačních fondů. Rekonstrukce Invalidovny si vyžádá náklady více než dvě miliardy korun. Zastavěná plocha historické budovy dosáhne sedmi tisíc m2, novostavba 700 m2 a veřejné prostranství má rozlohu 9 500 m2. První návštěvníci se tam podívají na přelomu let 2029-30.
Další významné projekty
Vltavská filharmonie. Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) získal na konci uplynulého roku projekt Vltavské filharmonie. EIA stanovuje 22 závazných podmínek. Týkají se mj. opatření proti hluku a světelnému znečištění, ochrany vodního režimu, hospodaření se srážkovými vodami. Výsledek procesu EIA představuje jeden z klíčových milníků v přípravě projektu a zároveň důležitý podklad pro povolení stavby. Projekt se nyní nachází ve fázi zpracování dokumentace pro povolení záměru. Dokončení projektové dokumentace se předpokládá v prvním čtvrtletí letošního roku, v jeho druhé polovině by měla být podána žádost o stavební povolení. Cena se pohybuje okolo deseti miliard korun.
Oprava Vinohradského divadla. Význačný projekt rekonstrukce divadelní budovy na náměstí Míru si vyžádá podle předpokladu dvě miliardy korun. Obnova bude znamenat přesun scény do náhradních prostor v Radiopaláci. Na konci loňského roku divadlo ale termín stěhování posunulo. Nebyl totiž vyhlášen vítěz výběrového řízení na rekonstrukci. Zda divadlo zahájí novou sezonu v Radiopaláci letos v září, není zatím jasné.
Žabák a spol. se vracejí. Veřejný prostor obohacují také drobnější umělecké předměty. Na ďáblické sídliště se vrátí Žabák, kopie původního, dnes nezvěstného díla sochaře Vincence Vinglera. Obnova vyjde na šest milionů. Zpět by se letos měl vrátit Prameník, který stával ve Famfulíkově ulici v Praze 8. Řadu zajímavých artefaktů skrývá i sídliště Invalidovna.