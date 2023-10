Usvědčily je brýle s kamerou, tresty vězení za kapesní krádeže cizinky obrečely

Slzy, zarudlé oči, ruce žmoulající kapesníky. Kapsářky dopadené v únoru na pražském hlavním nádraží reagovaly na dnešní rozsudek emotivně.

Nejmladší z nich má zůstat ve věznici s ostrahou 3,5 roku, další dvě dostaly 3 roky a 9 měsíců a poslední dvě, v zahraničí již dříve za krádeže odsouzené, si mají odsedět 4 roky a 3 měsíce.

„Bylo prokázáno, že tady existovaly dvě skupinky, které se při některých příležitostech daly dohromady,“ uvedl předseda senátu Lukáš Slavík.

Tříčlenná skupina kapsářek a další dvojice zlodějek se podle něj spojily ve dvou zadokumentovaných případech krádeží. „Kdyby neudělaly 8. února osudnou chybu, tak by se nikdy neprokázalo, že spolupracovaly i v minulosti,“ zdůraznil soudce.

Podezřelé ženy tehdy sledovali policisté z pražského Kapsa týmu. Jeden z nich měl na očích brýle s kamerou a akci natáčel, což soud ocenil.

Všech pět žen se ocitlo v jednom vagónu. Jedna se snažila vytipovaného turistu zabavit, druhá mu prohledávala tašku a tři zbývající jim měly dělat takzvané křoví. „Reálně tu krádež vykonává vždy jen jeden, ale rozdělení úkolů bylo zřejmé,“ míní soudce.

Policisté vzápětí pětici žen zadrželi. Zpětně dohledali další krádeže, kterých se na nádraží dopustily. „Tvrzení, že se jen domlouvaly, aby si ‚nelezly do zelí‘, je neuvěřitelné. Naopak z kamerových záznamů vyplývá, že jednaly značně konspirativně. Byly si vědomy, že ve větší skupině jim hrozí jim vyšší trest,“ řekl předseda senátu.

Poukázal třeba na situaci, kdy první tříčlenná skupina žen sjížděla po eskalátoru z nástupiště do podchodu. Napřed sjely dvě z nich a až chvíli za nimi třetí.

Kromě dvou krádeží v pětičlenné skupině má soud za prokázané další dva případy, kdy však nekradl společně celý gang, ale jen některé z žen. V posledních dvou z celkem šesti případů, které zmiňuje obžaloba, senát cizinky pro nedostatek důkazů obžaloby zprostil.

Pět let vězení by bylo moc, míní soud

Organizované skupině kapsářek hrozí obecně ze zákona trest v rozmezí dvou až osmi let. Pětice cizinek však podle soudu v jednom případě ukradla s peněženkou i platební kartu, což je další trestný čin, a sice neoprávněné opatření platebního prostředku –⁠ s vyšší sazbou, konkrétně od pěti do deseti let.

Soudní senát však souhlasil s obhájci, že zákonodárce zamýšlel trestat touto vyšší sazbou nikoliv kapsářky, ale velké organizované skupiny, které se zaměřují například na skimmování platebních karet, tedy kopírování údajů z magnetického proužku bez vědomí majitele.

Zlodějky z nádraží navíc tvrdily, že o karty neměly zájem, šlo jim prý jen o hotovost. Peněženky i s doklady či kartami po krádeži údajně zahazovaly.

9. srpna 2023

Všechny odsouzené proto nakonec dostaly trest pod zmíněnou pětiletou sazbou. Po jeho vykonání budou z České republiky na pět let vyhoštěny. Vedle toho jim propadnou zajištěné peníze. V součtu jde o tisíc amerických dolarů, přes dva tisíce eur a 180 tisíc japonských jenů.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně, která cizinkám navrhovala šestileté tresty, zváží, zda se odvolá. Kapsářky v tom naopak mají jasno. Chtějí, aby se případem zabýval Vrchní soud v Praze. Počkají si na to ve vazbě.