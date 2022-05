Kamion smetl auto s nepozornou řidičkou přímo před policisty, zachránili ji

Nehodu viděli policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu Valter Muller a Tomáš Pilman, kteří tam kontrolovali nákladní auta.

„Přímo do Škody Fabia nabourala po hlavní komunikaci projíždějící nákladní souprava. Jeden z policistů okamžitě běžel k vozidlu. Druhý poté, co o nehodě informoval operační středisko a zdravotnickou záchrannou službu, přiběhl též kolegovi na pomoc, a to i s defibrilátorem a zdravotnickým batohem,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu Valter Muller a Tomáš Pilman, kteří zachránili život ženě po dopravní nehodě.

Ve fabii převrácené na bok byla zaklíněná řidička v bezvědomí. Jeden z policistů proto odstranil poškozené čelní sklo a začal s poskytováním první pomoci a uvolněním dýchacích cest.

„Po chvíli řidička nabyla vědomí a policisté spolu s dalšími svědky nehody ji začali vyprošťovat. Vůz museli společnými silami nadzvednout, měla pod ním totiž zaklíněnou ruku,“ uvedla mluvčí.

Hasiči z nedaleké Čáslavi pak pomocí hydraulických nůžek odstřihli střechu fabie a zraněnou řidičku předali záchranářům.

Jednašedesátileté ženě policisté spolu s ostatními zachránili život. Oba slouží u policie devět let, Valter Muller si takový zákrok za tu dobu připsal už podruhé.