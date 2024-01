Praha změnila trasy čtrnácti linek autobusů, ne všem se úpravy zamlouvají

Právě na spoj 164 si přitom cestující v minulosti opakovaně stěžovali, a to pro jeho častá zpoždění, či dokonce vynechání. „Včera ani dnes vůbec nepřijel ranní spoj z Malovanky, a není to poprvé,“ stěžovala si v jednom z internetových diskusních fór na konci loňského roku například Hana D., která linkou 164 jezdila každé ráno s dětmi do školy. A není sama.

Odpovědí cestujícím má být zavedení nové městské autobusové linky 214 v úseku Bílá Hora – Sobín. „Ta nyní doplňuje zkrácenou linku 164, aby minimalizovala její častá zpoždění v oblasti Vypichu a Patočkovy ulice a přenášení zdržení i do opačných směrů jízdy,“ vysvětluje Filip Drápal, mluvčí Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) s tím, že změna je reakcí na podněty Řep a Prahy 6.

„Jelikož jimi nebyla přijata varianta rozdělení linky 164 na dvě v oblasti Petřin a trasa z Řep na Malovanku musela zůstat, bylo možné velká zpoždění na lince řešit jedině tak, že její spoje po hodině během dne již nezajíždějí do Sobína,“ poukazuje Drápal.

Praha od ledna změnila trasy celkem 14 autobusových linek (všechny změny najdete na webu Ropidu.)

O jinou změnu spojů požádala Praha 4, a to na lince 193. „Řadu let jsem byla zvyklá s ní jezdit od Polikliniky Budějovická, ale teď autobus zastavuje jinde a pořád si nemohu zvyknout,“ posteskla si Jiřina M. v internetové diskusi.

Zimní provoz MHD ● Na vánoční a novoroční omezení intervalů MHD navázal až do 18. února mírně omezený provoz s ohledem na každoročně sníženou poptávku začátkem roku. ● Provoz MHD je organizován podle poloprázdninových jízdních řádů. ● Reálně to znamená mírné prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů metra, tramvají a části městských autobusů (asi o 1–2 minuty). ● Veškerá spojení v PID, která cestující potřebují, si mohou vyhledat na webu pid.cz, na stránkách idos.cz nebo třeba v mobilní aplikaci PIDLítačka Zdroj: ROPID

„V případě linky 193 jde spíše o výlukové opatření, které nicméně potrvá mnoho let,“ přibližuje Drápal.

„Poté co se od dubna loňského roku staví v ulici Na Strži, mezi ulicemi Olbrachtova a Antala Staška, stanice metra trasy D, linka 193 tudy neprojede. Již osm měsíců tedy nezastavuje u Polikliniky Budějovická,“ líčí Drápal s tím, že zastávka je nyní právě v ulici Olbrachtova.

Podle něj ale právě u polikliniky byla zvyklá nastupovat řada cestujících, kteří odtud směřují směrem na Vídeňskou ulici k IKEM. Ti tak kloubové spoje linky 193 z velké části opustili a do autobusů směr IKEM začali více nastupovat až na Kačerově.

A začali naopak na Kačerově přetěžovat midibusové spoje linky 138. Tam právě s ohledem na průjezdnost její trasy mohou jezdit jen malé autobusy. Aby se tedy kloubové autobusy na lince 193 opět zaplnily více a midibusy na lince 138 naopak nepřetěžovaly, dohodla se Praha 4 na přetrasování linky 193 mezi Budějovickou a Nemocnicí Krč přes Brumlovku a Kačerov.

Změna linkového vedení autobusů MHD v oblasti Řep a Sobína. (leden 2024

Obě zmíněné změny patří v provozu pražských autobusových linek v letošním roce k těm nejvýznamnějším. Mezi další novinky patří prodloužení linky 224 o zastávku Sídliště Černý Most, zřízena byla i druhá zastávka Bryksova. Ve směru Ve Žlíbku již linka nezajíždí do terminálu Černý Most, ale nově zastavuje pouze jednou v zastávce linky 912 v Chlumecké ulici.

Tunel bus

O další změny dlouhodobě usiluje například radnice Prahy 6. „Žádáme o různá další opatření, která posílí MHD. Také bych byl rád, kdyby autobusy jezdily každý den. Máme oblasti, kam jezdí jen v pracovních dnech,“ říká radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS) s tím, že jde o Ořechovku, Babu, Hanspaulku či Nové Vokovice.

Praha 6 nyní usiluje i o to, aby autobusy MHD mohly jezdit tunelem Blanka, a to z Dejvic do Letňan a druhým směrem na Anděl. „I pro zajištění aktuálních jízdních řádů v autobusové dopravě chybí zhruba 150 řidičů, tudíž pro zásadní navýšení počtu autobusů a řidičů, například pro linky v tunelech Městského okruhu nejsou žádné zdroje,“ upozorňuje Drápal.

Změny v jízdních řádech jsou podle Drápala reakcí na podněty cestujících a po projednání s dotčenými radnicemi. „Dlouhodobé záměry na změny provozu linek PID byly s veřejností i městskými částmi projednávány mezi lety 2015 a 2022 a jejich výsledkem je veřejný dokument výhledových záměrů v PID. Jmenuje se Rozvoj linek PID v Praze 2022–2032,“ uzavírá.

Praha představila nové tramvaje: