Do metra za půl minuty. Cestující na Jiřího z Poděbrad už vozí nové výtahy

Bezbariérový výtah nechal vybudovat dopravní podnik (DPP) zhruba za půl miliardy korun a zakončil tak rekonstrukci stanice Jiřího z Poděbrad započatou koncem roku 2021. Ta se cestujícím znovu otevřela loni na začátku listopadu.

Vybudování výtahů bylo technicky nejsložitější, proto trvalo nejdéle. Nejhlubší místo ražeb se nachází 51 metrů pod povrchem. Práce trvaly dva roky a deset měsíců.

„Dělníci vytěžili okolo devíti tisíc kubíků rubaniny, použili pět tisíc kubíků betonu a přes šest set tun oceli,“ řekl člen představenstva a technický ředitel DPP Marek Kopřiva. Výtahy teď budou do konce října fungovat ve zkušebním provozu, následně je i se zbytkem stanice zkolaudují.

„Během zkušebního provozu se to bude víc sledovat, jestli to nezpůsobuje nějaké komplikace, jestli nevznikají nějaké problémy, je to takový záběh. Pro obyčejného smrtelníka to už ale bude fungovat úplně normálně,“ vysvětlil nynější fungování výtahu starosta třetí městské části Michal Vronský (TOP 09).

Nový vstup do metra tvoří dvě dvojice výtahů – jedna vede z povrchu do mezipatra a druhá jede hlouběji až k nástupištím. Tyto výtahy spojuje 40 metrů dlouhá přestupní chodba.

„Na ‚Jiřáku‘ je stanice situovaná u bývalé fontány na rohu náměstí, tam jsou vstupy do vestibulu. Kdybychom vztyčili výtah z nástupiště stanice přímo kolmo nahoru, byla by horní stanice výtahu někde u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Proto jsou ty výtahy takto rozdělené. Z horní stanice výtahu sjedete dolů 30 metrů, tam je přestupní chodba, kterou se dostanete k druhé dvojici výtahů, které vás odvezou přímo do čela střední lodě nástupiště,“ vysvětluje Daniel Šabík, mluvčí DPP.

Každý z výtahů dokáže přepravit najednou až 21 osob. Cestující sjedou celkově do hloubky 45 metrů a čistý čas jízdy ve výtazích je 25 sekund.

Vinohradská třída zatím počká

Výtah tak umožňuje bezbariérový vstup přímo z náměstí Jiřího z Poděbrad, které se nyní rekonstruuje za půl miliardy korun. Většina prací by tam měla být dokončena v roce 2026, kdy zůstane nepřístupná pouze jeho menší část.

Součástí proměn náměstí Jiřího z Poděbrad a jeho okolí je také dlouho plánovaná rekonstrukce Vinohradské třídy. Bezbariérová zastávka tramvaje by se měla přesunout přímo k vybudovaným výtahům a ulehčit tak přestup lidem s tělesným omezením.

Náměstek Petr Hlaváček (TOP 09) nicméně nedávno uvedl, že magistrát s ohledem na rekonstrukci náměstí v tomto volebním období s revitalizací Vinohradské třídy nepočítá.

„U revitalizace Vinohradské třídy jsme vysoutěžili zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, aktuálně tedy čekáme pouze na přidělení finanční částky ze strany pana radního Kovaříka,“ komentuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Veřejná doprava v Praze prošla za posledních deset let velkou proměnou. Ještě před pár lety byla nízkopodlažní jen každá desátá tramvaj a bariérové byly i takové stanice, jako je Můstek, Muzeum, Anděl nebo I. P. Pavlova.

„Jsou tady ale stále bariérové stanice metra, které je ještě nutné zpřístupnit, protože u každé z nich žijí lidé na vozíku nebo s malými dětmi v kočárku,“ tvrdí Erik Čipera, ředitel sociálních služeb Asistence.

Další stanicí bude Flora

Město se chce podle Hřiba budování bezbariérových přístupů do metra dále věnovat. V Praze 3 se nejdříve dočká rekonstrukce stanice Flora, kam dělníci nastoupí v průběhu příštího roku. DPP chce letos vypsat výběrové řízení na stavební firmu, která příští rok začne stavět.

„U Flory je podobná situace jako u Jiřího z Poděbrad. Ta stanice je také z roku 1980 a od té doby nebyla rekonstruovaná. Bude uzavřena asi na deset měsíců, doba a termín budou upřesněny, až budeme mít vysoutěženého zhotovitele. I tam bude muset být kaskáda výtahů spojených přestupní chodbou, protože kdyby tam byly výtahy kolmo nahoru, vztyčily by se někde uprostřed hřbitova,“ popisuje Šabík.

Další na řadě pak bude výtah ve stanici Želivského. „Tam je to však na začátku procesu, když to bude za tři roky, tak to bude fajn,“ dodává Vronský.

Z 61 stanic pražského metra má nyní bezbariérový přístup 47 z nich. Ještě letos mají začít úpravy stanic metra Radlická a Českomoravská, kde aktuálně město jedná s developery ohledně konkrétního umístění výtahu. Dále magistrát chystá výběrové řízení na projektanta u stanice Pražského povstání a na plnohodnotné zpřístupnění pomocí výtahů ve stanicích Rajská zahrada, Strašnická a Vyšehrad.