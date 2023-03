U vstupů do stanice metra Jiřího z Poděbrad zmizí přístřešky, na schody bude pršet

„Přístřešky nad vstupy do metra na Jiřáku jsou pryč a už se nevrátí,“ oznámil na svém Facebooku místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení).

Redakci iDNES řekl, že architekti rekonstrukce náměstí s přístřešky nepočítali a nevěnovali jim pozornost. DPP se spolu s tehdejším náměstkem primátora pro oblast dopravy Adamem Scheinherrem na konci roku 2021 obrátili na radní Prahy 3 s tím, že by chtěli odstranění přístřešků přehodnotit.

Jedním z argumentů byla například nutnost údržby schodiště i eskalátorů, na které bude pršet a sněžit. „Zajistit okamžitý a účinný úklid sněhu a námrazy je prakticky nemožné a bezpečnost při vstupu do metra tak bude snížená,“ vysvětlil místostarosta.

Estetika veřejného prostoru

Radní Prahy 3 se v únoru 2022 proto usnesli na tom, že přístřešky chtějí ponechat. Proti se ale postavil Institut pro rozvoj hlavního města Prahy (IPR), náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN) i samotní architekti rekonstrukce.

Ti se podle Ruta účastnili neformálních diskuzí s DPP, na kterých se však na ponechání přístřešků nedohodli. Situace tedy „vyšuměla“ s tím, že DPP nedostal pokyn přístřešky ponechat. Postupoval přitom v souladu s původní soutěžní projektovou dokumentací, podle které přístřešky nad vstupy do vestibulu stanice být nemají.

„Při projednávání jsme předkládali ekonomický rozbor DPP tří variant: zachování s repasí, zachování s novými eskalátory nebo demolice a nové přístřešky. DPP vždy preferoval a podporoval investičně i provozně nejekonomičtější variantu, to jest zachování přístřešků na Jiřího z Poděbrad. Bohužel jejich zachování se nepodařilo prosadit,“ řekla redakci iDNES mluvčí DPP Aneta Řehková.

Rut rozhodnutí vysvětluje „estetikou veřejného prostoru“. „Podle mého soudu ošklivě převálcovala zájmy pěších a cestujících veřejnou dopravou a přehlédla dopady na životní prostředí,“ sdělil místostarosta.

Zvýšené výdaje na údržbu

Dodal, že stanice bude mít větší energetickou spotřebu, na temperování eskalátoru v zimním období bude totiž potřeba elektřina. Úsporná stanice nebude ani z ekologického hlediska.

Zvýšené náklady na provoz vstupu do stanice redakci iDNES potvrdila i Řehková. „Představují např. vytápění eskalátorů, do kterých bude pršet či v zimním období sněžit. Dále jsou to náklady za častější revize a opravy, za úklidy vody či sněhu ze schodů, respektive vestibulu, kam v případě přívalových dešťů může zatéct, a s tím související další práce a sanace,“ sdělila.

„Jsou to obecně víceméně obdobné náklady pro všechny vestibuly stanic metra bez přístřešků. Nicméně chápeme, že na mnoha místech jejich vybudování není z mnoha důvodů možné,“ dodala.

Rekonstrukce původních přístřešků podle starosty byla investičně nejúspornější varianta, podle DPP by se jednalo o celkovou úsporu cca 17 milionů korun.

„Abych nebyl za hnidopicha, musím poděkovat městu i DPP za miliardové investice, které sem právě směřují, stanice metra potřebovala bezbariérový přístup a rekonstrukci už hodně dlouho, bude to obrovské zlepšení,“ ocenil na závěr Rut.

Stanice metra na lince A Jiřího z Poděbrad se uzavřela letos v lednu, a to zhruba na deset měsíců. Vlaky jí pouze projíždí. Otevření se plánuje až na přelomu října a listopadu, zhruba ve stejném období by měla začít i dlouho slibovaná revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad. Oprava čeká tramvajové zastávky a náměstí má získat novou podobu.