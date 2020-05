Údržba z obchodu shodila hnízda jiřiček, popudila ochranáře i zákazníky

HLEDÁME SVĚDKY, PROSÍM, OZVĚTE SE NEBO ROVNOU PODEJTE TRESTNÍ OZNÁMENÍ

‼️Dnes dopoledne shazovali na budově vlašimského Alberta hnízda jiřiček i s mláďaty. Na základě upozornění jsme tam vyrazili, ale bohužel už pozdě. Velký počet hnízd už byl dole a s nimi i mláďata. O co hůře, pracovníci nám odmítli sdělit, kam tato hnízda vyhodili a my jsme je v přilehlých kontejnerech neobjevili. Dá se předpokládat, že takto bylo k smrti hladem a žízní osouzeno několik desítek mláďat jiř...iček. ‼️Prosíme veřejnost, aby nás neprodleně informovala, pokud mají informaci, kde by se mohla mláďata nacházet. Upozorňujeme, že hnízda ptáků i jejich vejce jsou zákonem chráněny. Situace byla nahlášena na Odbor životního prostředí, který ji bude dále řešit.

‼️Díky včasnému ohlášení jsme stihli zasáhnout a zabránit zničení dalších hnízd. Prosím, mějte oči otevřené a kontaktujete Policii ČR, jedná se o trestný čin. Zvířata v nouzi nám hlašte na pohotovostní telefon, ať společně zabráníme obdobným barbarským činům. 777 800 460, děkujeme